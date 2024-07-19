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台中婦長年務農成剪刀腳 手術置換人工關節恢復

中央社／ 台中19日電

台中70多歲江姓婦人因栽種葡萄，雙腳過度使用，10多年來膝蓋外翻成「X型」剪刀腳，江婦患有三高，醫師跨科會診後，進行雙膝置換人工關節手術，現在行動自如。

台中大甲李綜合醫院今天發布新聞稿，江婦長年栽種葡萄，平時自己農事忙完後也會協助其他果農，幫忙綁果樹藤蔓、包葡萄果實、噴藥、搬鐵線等工作，江婦憂心若不勞動，腳就會愈來愈不能走。她每天工作8小時，現在天氣酷熱，遂在清晨5時提早忙於農事，避免熱中暑。

大甲李綜合醫院副院長、骨科主治醫師王芳英表示，江婦原本10年前就要開刀，卻因故拖到現在，變形的雙膝蓋從5度彎曲提升到20度，成了剪刀腳。

王芳英說，退化性關節炎主要是內翻變形，也就是O型腿較為常見，關節外翻變形成了X型腿的案例較少，造成原因以使用過度、膝蓋受傷、體重過重最常見。

王芳英指出，江婦患有三高疾病，本規劃先幫她先手術治療單腳，但是擔心後續復健、可能出現長短腳或腰痛症狀，因此請心臟科、胸腔科跨科會診，確認患者心肺功能正常，經患者同意，進行一次性雙膝置換人工關節，術後第2天便能下床。

江婦表示，小孩苦勸她不要再工作了，但是她就是閒不下來，坦承工作不輕鬆，必須要忍痛，開刀前只能坐著或站著，現在置換人工關節後，走路更加方便、行動自如，可以自己打理生活，不用讓孩子擔心。

患者 醫師

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