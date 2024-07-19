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金石堂動漫暨同人創作嘉年華 50創作者聯合開展

中央社／ 台北19日電

暑假動漫季來臨，除了即將登場的漫畫博覽會及開拓動漫祭之外，連鎖書店金石堂舉辦「動漫暨同人創作嘉年華」，邀50名同人作者舉辦聯展，今天開展。

根據金石堂今天發布的新聞稿，金石堂推出首屆「金石堂動漫暨同人創作嘉年華」，在台北汀州店和高雄夢時代店舉行，金石堂網路書店同步開展，在暑假點燃粉絲們的動漫與同人創作熱情。

金石堂行銷部協理汪信次接受中央社記者電話採訪表示，動漫、同人及輕小說幾乎是金石堂網路銷售的主力，這次特別結合實體書店及網路書店辦展，實體書店選了客群較為集中的北、高兩家店，希望能帶動商機，讓更多愛好者能找到自己喜愛的作品。

汪信次表示，同人創作一般指創作者自行發表的作品，包括原創及二創作品，提供讀者在主流作品之外不同的選擇，一直深受動漫愛好者的支持與歡迎，這次的活動主要以原創作品為主。

金石堂新聞稿指出，嘉年華主題視覺由KARAS押形、小河少年、MN及蝶羽攸等知名同人創作者代表角色共同呈現。參展作品包括小河作品16647，未來即將改編為音樂劇的MN作品「啵啵起司」，網路社群平台「噗浪」上廣為流傳狐狸貼圖「狐狐好朋友」，以及曾獲第14屆金漫獎年度漫畫獎的林奕辰「二零七之骨」等，同時展出周邊商品及原創IP小物。

活動期間除了各項優惠及限量商品之外，抽獎贈品包括蝶羽攸、MN作品的Q版小立牌，KARAS押形、MN作品的等身大立牌，實體書店現場開放讀者與等身大立牌打卡拍照。

台灣過去動漫及同人作品相關活動，以暑假檔漫畫博覽會和開拓動漫祭較受矚目，今年漫畫博覽會將於7月25日至29日在台北世貿一館舉行，開拓動漫祭8月23日至25日在台北花博爭豔館舉行。

創作者 網路 金石堂

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