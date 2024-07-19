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蔣萬安為幼兒園性侵案道歉 邱泰源盼地方多承擔

中央社／ 台北19日電

台北市長蔣萬安今天為幼兒園性侵案鞠躬道歉，提到台北任何孩子受傷害「我都必須承擔」。衛福部長邱泰源說，任何議題都需中央地方合作，地方多承擔，有助兒童保護更周全。

邱泰源出席「15至45歲青壯世代心理健康支持方案」記者會，會後接受媒體聯訪時，被問到如何看待蔣萬安向性侵案幼兒園孩童家長鞠躬道歉。他說，以過去擔任地方與全國性的醫師公會理事長經驗，與防疫過程等，任何1個議題都需要中央與地方配合。

邱泰源認為，地方能積極承擔多一點，可以讓中央做最好的後盾，透過公部門與私人民間單位協力、中央政府與地方政府合作，對兒童會有更周全的保護。

至於兒少權法第69條相關規定，媒體可報導內容爭議，邱泰源重申，法規是保障受害人，不是保障加害人。為了讓規定更加明確可循，衛福部將盡快邀請傳播媒體相關專家、學者、業者與行政部門，討論制定報導原則。

已遭廢照的台北市培諾米達幼兒園長兒子毛畯珅涉性侵多名幼生，北市府教育局民國111年7月首次收到園方校安通報，當時調閱監視器查無明顯異狀，檢方偵查後也以不起訴處分，直到112年7月再次收到園方通報，始知有多名兒童受害。

邱泰源

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