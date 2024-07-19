影／缺工導致勞工年齡偏高 何佩珊籲雇主防範職場熱危害

勞動部長何佩珊、桃園市副市長蘇俊賓、互助營造董事長林志聖等人，上午出席「高氣溫暨缺氧危害預防示範觀摩會」，現場人員針對高氣溫暨缺氧危害預防觀摩及演練，何佩珊表示遭受熱危害勞工有高齡的趨勢，企業要多注意，尤其熱危害、缺氧等高風險工作場域，都要格外宣導。

桃園市副市長蘇俊賓表示自己與勞動部長何佩珊是老朋友，兩人20年前一起在立法院打拼，一起爭取勞工權益的國會助理，20年後，居然這麼巧合的，在這一刻又一起在為勞工人權做這樣的努力，「剛看到部長的講話，覺得這畫面真美」。蘇俊賓表示桃園市同時在進行的工地有1200處，外籍移工有8000多人，市府編譯了四國語言的工地危害宣導，來防止熱危害意外發生。 勞動部上午舉行職場危害預防示範觀摩會，針對高氣溫暨缺氧危害預防演練。高風險職場降溫三寶有噴水電扇、移動式冷氣、自動噴水噴霧設備。記者蘇健忠／攝影 勞動部上午舉行危害預防示範觀摩會，針對高氣溫與缺氧可能造成的危害演練，其中包括對中暑昏倒的緊急處置。記者蘇健忠／攝影