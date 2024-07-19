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阿里山林鐵復駛今辦通車典禮 賴清德總統搭福森號上山視察

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
賴清德總統今天到阿里山火車站參加全線通車典禮，並頒獎肯定10名有功人員。記者黃于凡／攝影
賴清德總統今天到阿里山火車站參加全線通車典禮，並頒獎肯定10名有功人員。記者黃于凡／攝影

阿里山林業鐵路受颱風摧殘，歷時15年災後復建，7月6日完工通車，今天舉辦全線通車典禮，前總統蔡英文任內曾說要到阿里山坐小火車，可惜心願未遂就卸任；賴清德總統接任後，今天首次到嘉義，參加通車典禮見證歷史，現場不分黨派共襄盛舉，走訪祝山車站及沿途步道景點。

農業部長陳酸季、銓敘部長施能傑、林業及自然保育署長林華慶、林鐵及文資處長黃妙修、行政院政務委員張景森、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠、立委王美惠、陳冠廷、張啟楷都到阿里山火車站參加全線通車典禮，見證歷史性一刻，不分黨派祝賀林鐵全線復駛。

賴清德今天參加林鐵復駛通車典禮，林華慶分享通車艱辛歷程，播放通車紀錄片及國際姊妹暨友好鐵道祝福影片，賴清德上台頒獎肯定10名通車有功人員，隨後搭乘福森號視察祝山車站及阿里山遊樂區，中午將到阿里山工作站用餐，並步行至受鎮宮參拜，不開放媒體隨行。

賴清德不接受媒體聯訪，賴致詞說，感謝大家合作讓享譽國際的百年林鐵恢復全線通車，今天到阿里山參加通車典禮，風景漂亮、氣候適宜，還有涼風吹過，到文化豐富的阿里山旅遊一定不虛此行，姊妹鐵道也對阿里山林鐵讚不絕口，歡迎旅遊業者把外國旅客帶進來。

賴清德說，他擔任行政院長時曾到嘉義市林業園區視察歷史建築，過去林鐵修復面臨困境斷斷續續，他聽完簡報後認為應傾全力修復，時任政委張景森負責前瞻經費分配，他當即指示要支持阿里山林鐵恢復全線通車，並提出安全、全線通車、融入文化3點要求。

賴清德說明，林鐵曾發生出軌、壞掉等意外，安全第一，要做就要做到最好；完整鐵道之旅才有旅遊價值，全線通車可從嘉義車站搭到阿里山車站，再往上還能到祝山車站；從小聽到阿里山姑娘美如水、阿里山少年壯又強，對阿里山充滿憧憬，融入文化及生態，讓林鐵不僅有安全、交通功能，更涵括各項旅遊元素。

賴清德強調，文化是民族靈魂、國家根本，應保存、推廣及發揚光大，也要推動文化創意產業，讓文化帶來各種功能；故宮南院、鐵道、阿里山是嘉義觀光三大重點，全線通車並不是終點，未來將持續建設阿里山，推動阿里山大軸線發展計畫，盼帶動嘉義縣市文化觀光，也助台灣吸引國際觀光客。

翁章梁表示，阿里山是台灣觀光門面，隨著林鐵全線通車帶動觀光，中央將再投入60億元推動大阿里山軸帶百年躍升建設計畫，提升沿線景觀及通訊。縣府文觀局長徐佩鈴說，未來將建置數位觀光系統，在漫遊嘉義line@公告觀光資訊，也會建置5G電信系統，完善山區通訊。

賴清德總統今天到阿里山火車站參加全線通車典禮，並搭乘福森號視察祝山車站及阿里山遊樂區。記者黃于凡／攝影
賴清德總統今天到阿里山火車站參加全線通車典禮，並搭乘福森號視察祝山車站及阿里山遊樂區。記者黃于凡／攝影
賴清德總統今天到阿里山火車站參加全線通車典禮，並搭乘福森號視察祝山車站及阿里山遊樂區。記者黃于凡／攝影
賴清德總統今天到阿里山火車站參加全線通車典禮，並搭乘福森號視察祝山車站及阿里山遊樂區。記者黃于凡／攝影
賴清德總統今天到阿里山火車站參加全線通車典禮，並搭乘福森號視察祝山車站及阿里山遊樂區。記者黃于凡／攝影
賴清德總統今天到阿里山火車站參加全線通車典禮，並搭乘福森號視察祝山車站及阿里山遊樂區。記者黃于凡／攝影
賴清德總統今天到阿里山火車站參加全線通車典禮，並搭乘福森號視察祝山車站及阿里山遊樂區。記者黃于凡／攝影
賴清德總統今天到阿里山火車站參加全線通車典禮，並搭乘福森號視察祝山車站及阿里山遊樂區。記者黃于凡／攝影

嘉義 賴清德 阿里山

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