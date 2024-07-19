幼兒園狼師案蔣萬安道歉 衛福部長：希望地方積極、承擔多一點

台北市信義區某私立幼兒園的園長兒子涉嫌性侵學童，有家長向媒體爆料，媒體卻礙於兒少權法69條，不得揭露足以辨識兒少身分之規定集體噤聲。台北市長蔣萬安今天公開鞠躬道歉，衛福部長邱泰源表示，希望地方積極承擔多一點責任。

衛福部保護司日前表示，監察院已依據兒少權法69條第4項之例外規定，為增進兒少福利、維護公眾利益，經行政機關審議後適度揭露，對外公布園所、狼師名字，但制度化、訂定原則需要時間，呼籲媒體於此期間，應「發揮同理心」，揭露資訊時，應避免兒少二度傷害，想到被害人、加害人家庭的心情與處境。

邱泰源今天出席衛福部「青壯世代心理健康支持方案」記者會，在記者會後受訪表示，兒童權益保障法的對於報導的規範，是要保障受害者，不是加害人，但為了讓規範更清出，會邀請專家學者、媒體代表以及行政部門一起討論，相信很快就會有媒體規範出爐。

邱泰源說，任何議題都需要中央跟地方要配合 ，希望地方積極、承擔多一點，中央也會做最好後盾 ，中央地方合下力對家長、兒童一定會有更周全的保護。

蔣萬安稍早在警察局卸、新任分局長聯合布達交接典禮說，身為台北市的大家長，「我的責任，就是保護孩子，不受傷害」。台北市的任何孩童受到傷害，都是我的責任，我都應該承受，也應該用盡全力去彌補。「我身為台北市長，要向受傷的孩子與家長致上歉意」。