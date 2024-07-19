影／6年前救回高空墜落傘兵 童醫院啟用10台尖端儀器精準檢查

6年前漢光演習中，傘兵秦良丰從高空墜落無呼吸心跳，現場急救並送到童綜合醫院救回；童醫院今天舉辦尖端設備啟用典禮，全面啟用10台儀器，藉由精準檢查影像做最完善的診斷與治療規劃；童醫院總院長童敏哲說，當年秦良丰急救時，醫院急診室好的檢查儀器幫助很大，如果沒有及時處理，年輕生命可能消失。

童綜合醫院總院長童敏哲表示，2018年5月17日傘兵秦良丰在漢光演習中，從高空近400公尺墜落，當時送到醫院急診時沒有呼吸心跳，後來急救恢復，他脾臟和肝臟都撕裂傷，急診可以做電腦斷層和血管栓塞。

童敏哲說，秦良丰當時腿骨越來越漲，做二次栓塞才止血，生命跡象逐漸穩定，好的儀器幫助這次搶救，如果沒有及時處理，年輕生命可能很快消失，他說秦良丰從高空墜落出血地方很多，利用高科技儀器檢查，在手術中立即栓塞、電腦斷層和開刀，同步完成，再順利送回加護病房，泰良丰現在每年都會回童醫院探望救他的醫護人員。

童醫院不斷引進與國際同步的智能設備，至今共建置並全面啟用10台德國儀器大廠西門子醫療（Siemens Healthcare Ltd.）的尖端儀器，讓到院民眾都能藉由精準的檢查影像做最完善的診斷與治療規劃。

今天的啟用典禮，邀請大台中醫師公會理事長魏重耀、台中市大台中診所協會理事長陳俊宏、西門子醫療設備股份有限公司總經理邱禎祥、紹元醫療儀器有限公司總經理王惠娟等人到場。

童綜合醫院影像醫學部主任黃振義表示，為了讓急性心肌梗塞與急性腦中風病人、緊急外傷病患，可在黃金治療時間內即時快速掃描檢查，及運用AI分析功能來儘速提供治療，在急診設置一台1.5T核磁共振造影儀，一條龍服務避免運送，縮短等待時間，提高治療的成功率和病患的康復速度，也成為中部海線僅有在急診安裝設置MRI的醫療院所。

童醫院今年再設置啟用一台1.5T核磁共振造影儀，運用高階生物感知及AI人工智慧等功能，讓受檢民眾不須再繫上呼吸綁帶，經由智能自動偵測、AI體建模，自動定位不同體型的患者，提高效率並增加準確率。

上月起更在心導管室完成裝設並開始使用2台新型雙向數位平板心導管X光機，提供高階效能雙向心臟血管攝影，在心導管檢查中可以看到血液即時的流動情形，運用最新型影像處理技術讓血管病變處現出原形。

透過設備三大功能(ARTIS平台高解析醫療影像品質、整合式人工智能CARE & CLEAR 、SYNGO智慧影像分析技術) 讓檢查更快速簡易，也提供臨床治療更精準的結果，最新影像處理技術，可協助冠心症病人優質的心導管治療及照護，精準的影像診斷與治療。

黃振義說，童醫院還在中部地區第一套術中Hybrid OR複合式手術室所設置的2台設備(多軸式血管攝影系統、滑軌式192切電腦斷層掃描儀) ，及1台極低X光劑量、先進3D影像最先進的雙向血管攝影X光機，協助複雜肝臟疾病治療與腦中風緊急處理。

也有中部海線唯一具生物感知的3.0T核磁共振造影儀，是高階健康檢查利器，檢查流程迅速、高清影像，輔助診斷更精確。也有1台多功能數位透視攝影X光機，大平板、高解析度影像的配備，提供臨床各種介入治療引流手術；並有1台低劑量、高清影像的X光泌尿透視系統，可做各種泌尿道檢查。