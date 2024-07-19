免費心理諮商擴至45歲 8/1起接住三明治族群

青壯世代心理風暴來襲，30至45歲族群每4人就有1人有憂鬱、焦慮，盛行率最高。衛福部今年擴大提供3次免費心理諮商方案至45歲，8月1日起上路，服務人數從約3萬人增至6萬人。

衛生福利部去年8月1日起推動年輕族群心理健康支持方案，提供15至30歲民眾每人3次免費諮商。衛福部長邱泰源今天在記者會表示，去年服務2.9萬人，專業人員轉介就醫高風險者破萬人。31至45歲「三明治族群」承擔職場壓力，肩負養孩子與顧年邁父母的責任，心衛資源需強化。

「這是救命方案，不單純是免費諮商。」衛福部心理健康司長陳亮妤說，今年8月1日起每人3次的免費心理諮商方案擴大為15至45歲，補助增至新台幣3億3600萬元，從原本方案的約3萬人增加至6萬人，保證都能完整使用3次免費諮商，新制可服務達19萬人次，補助到明年底。

陳亮妤說，今年可提供服務機構可望增至500家，單一院所由每週服務8人次，上升至12人次。有鑒於去年年輕族群詢問度踴躍，心理諮商診所電話被打爆，今年起建置「心理健康支持方案地圖索引」，優化網路資訊平台，民眾上網即可查詢附近合作機構，及預約名額狀況。

台灣青壯世代的三明治族群約525萬人，經濟負擔、角色衝突等常是三明治族群心理耗損來源。新竹台大分院精神醫學部主任廖士程說，台灣青壯年輕生在疫後回升趨勢，根據台灣社會變遷調查發現，憂鬱、焦慮在30歲至45歲盛行率最高，達25%至27%，幾乎是每4人就有1人深受其擾。

廖士程提醒，心理健康問題已經是全國共同面臨的挑戰，過去30年，心理問題造成身體疾病，甚至失能比率增加5成以上，台灣精神科就醫數據確實有增加，成長率達27%，但憂鬱症民眾求助行為仍有瓶頸，呼籲倡導與提升主動求助的文化，建立可使用心理資源方便途徑。