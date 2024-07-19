流傳野台40年 明華園打造劇場版「真假皇后」

明華園藝術家族流傳野台40年的經典作品「真假皇后」，集結懸疑推理的包公斷案、生旦談情說愛，更有丑角穿針引線，深獲觀眾喜愛，將以劇場版登上戲曲中心大表演廳。

明華園黃字團今年入選國立傳統藝術中心「看家戲推廣計畫」，搬出「真假皇后」登台。明華園黃字團透過新聞稿分享，團長陳子陽表示，「真假皇后」在野台流傳很廣，除了明華園藝術家族外，從南到北還有很多劇團也演，他們都笑稱是「國際版」。他說，這是父親陳勝國40年前講的戲，很榮幸能藉由「2024看家戲再現」重新整理這齣戲。

全劇編導陳勝國也回憶，約在40年前，他在明華園姐妹團用說戲的方式演出了野台版「真假皇后」，劇情敘述2姊妹在不同機緣中遇上皇帝與丑角，隨劇情發展，皇后真假之爭也鋪展開來，「戲裡面的野台元素，有很多難以適應於室內劇場，修改劇本是必須過程，於是重新找到戲的主軸，牽扯劇中的反轉再反轉，有著畫龍點睛之妙」。

劇場版「真假皇后」故事描述皇帝趙禎於暴雨夜微服出巡，見縣令為防汛盡心盡力十分激賞，巧遇縣令的一對孿生妹妹，而鍾情於姊姊。唯民間傳說縣令是貪污之家，太后遂派包拯前往查探，意外讓多年前的懸案水落石出，容貌相同的姊妹兩人為解救兄長一同進宮。然而，在封妃大典前，後宮出現兩位「溫妃」，引發宮廷一陣混亂，究竟誰是真正的「皇后」。

明華園總團長陳勝福表示，明華園藝術家族5代人開枝散葉各自茁壯，這齣戲以第3代為主力，集合大家的力量一起努力、同台飆戲，相信劇場版「真假皇后」會成為值得一再回味之作。「真假皇后」將於20、21日在台灣戲曲中心大表演廳演出。