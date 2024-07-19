彭啟明上任2個月嘆「淨零好難」 盼強化環保分類意識

環境部在高雄佛光山設置「綠色新世代 生活微塵中的環保奇蹟」常設展覽，部長彭啟明與市長陳其邁今出席揭牌儀式，彭致詞時感佩佛陀紀念館的淨零成效，也提到目前全台垃圾分類的觀念需加強落實，他上任2個月就「感到淨零的路很難走」，仍有很大的排放差距，希望落實星雲法師的「環保、心保」，盼全民由心出發，落實生活減碳。

彭啟明表示，為期一年的常設展讓遊客到訪紀念館時體會佛法之餘，也能體驗環境教育，今天剛好是他上任2個月，「感覺像是過了2年，淨零的路徑好困難，還是有很大的排放差距」，呼籲民眾從生活中落實減碳，就能有近8％成效，他每周到各縣市看垃圾山，才發現大眾的資源分類觀念必須加強，小學時期在學校教育下有落實，但長大後卻忘光，如同星雲法師說「環保、心保」，從「心」做好環保與分類。

環境部今年4月召開環境教育認證審查會，認證通過「佛光山佛陀紀念館」為環境教育設施場所，認同佛光山佛陀紀念館具有豐富自然生態資源與佛教植物園區等特色，貫穿「做好事、說好話、存好心」的三好理念，將三好護生觀念向下扎根。環保署（環境部前身）2年前也與佛光山簽署「淨零願景綠色行動」。