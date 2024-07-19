聽新聞
test
0:00 / 0:00
彭啟明上任2個月嘆「淨零好難」 盼強化環保分類意識
環境部在高雄佛光山設置「綠色新世代 生活微塵中的環保奇蹟」常設展覽，部長彭啟明與市長陳其邁今出席揭牌儀式，彭致詞時感佩佛陀紀念館的淨零成效，也提到目前全台垃圾分類的觀念需加強落實，他上任2個月就「感到淨零的路很難走」，仍有很大的排放差距，希望落實星雲法師的「環保、心保」，盼全民由心出發，落實生活減碳。
彭啟明表示，為期一年的常設展讓遊客到訪紀念館時體會佛法之餘，也能體驗環境教育，今天剛好是他上任2個月，「感覺像是過了2年，淨零的路徑好困難，還是有很大的排放差距」，呼籲民眾從生活中落實減碳，就能有近8％成效，他每周到各縣市看垃圾山，才發現大眾的資源分類觀念必須加強，小學時期在學校教育下有落實，但長大後卻忘光，如同星雲法師說「環保、心保」，從「心」做好環保與分類。
環境部今年4月召開環境教育認證審查會，認證通過「佛光山佛陀紀念館」為環境教育設施場所，認同佛光山佛陀紀念館具有豐富自然生態資源與佛教植物園區等特色，貫穿「做好事、說好話、存好心」的三好理念，將三好護生觀念向下扎根。環保署（環境部前身）2年前也與佛光山簽署「淨零願景綠色行動」。
陳其邁則說，他感佩佛光山推動淨零轉型，讓民眾學習環境教育後，自動自發在生活中改變，「佛光山的淨零是由心而生，但高市府是用強迫手段」，他要求市府邀請專家為各局處首長上淨零課程，首長們都必須取得相關執照，但佛光山比高市府還早起步，率先取得ISO 14064-1，是全高雄引以為傲的環境教育場域 。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言