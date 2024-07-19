高溫多地紫爆 颱風最快明天生成 下周這2天較接近台灣

下周可能有颱風影響台灣？中央氣象署預報中心課長林秉煜表示，菲律賓東方海面的熱帶系統發展，這個低壓周末可能進一步發展成熱帶性低氣壓或颱風，很快地可能下周一、周二就會接近台灣東方海面，為台灣帶來一些影響。

周末之前仍是偏向高溫炎熱、有午後雷陣雨的天氣型態。他說，高溫部分，大台北、桃園、中南部地區可能會有局部37度以上高溫，其他各地普遍有33至36度高溫，注意防曬、補充水分，小心中暑。午後雷陣雨區域相對來說還是比較廣一點點，周六、周日午後雷陣雨範圍將會縮小，山區、嘉義以南平地可能有局部較大雨勢、大雨發生機率。

林秉煜表示，下周一開始，北海岸、東半部地區、恆春半島、綠島、蘭嶼可能開始出現長浪，下周二、周三相對比較接近台灣，天氣轉趨不穩定，各地可能出現較大雨勢。降雨分布和雨勢和周末颱風生成位置、移動路徑有相關性，不確定相當高，要特別注意。

未來天氣部分，林秉煜表示，雲系比較多的地方在南海到菲律賓東方海面，其中一塊雲系比較旺盛的，在菲律賓西方低壓位置，未來朝西北方向、中南半島或海南島移動，影響台灣機率相對低。

林秉煜表示，留意菲律賓東方海面的雲簇，它可能向西移動到呂宋島東側近海時持續發展，預計最快明天、周日發展成熱帶性低氣壓或颱風。緊接著下周一至周三朝台灣東方海面北上，由於目前只是熱帶雲簇，還沒生成熱低或颱風，不確定性大。

未來降雨趨勢，林秉煜表示，今天仍是午後雷陣雨的天氣型態，範圍相當廣，包括山區、大台北近山區平地、南投、嘉義以南平地，可能發生午後雷陣雨，且山區、嘉義以南可能有局部大雨。周六、周日午後雷陣雨範圍縮小，山區、嘉義以南注意局部較大雨勢或大雨。

林秉煜表示，下周一隨著熱帶系統接近，台灣東側降雨將比較明顯，西半部留意午後雷陣雨。下周二至周四各地有雨，天氣稍微不穩定，下雨型態隨著颱風上來路徑不同，如果颱風比較偏近或遠一點點，會有非常大的改變。

林秉煜說，下周一起基隆北海岸、東半部、恆春半島有長浪，下周四基隆北海岸、東半部西南沿海、馬祖有長浪，海邊活動注意安全。周六至下周三年度大潮發生，西南部沿海和東北部沿海，注意漲潮期間可能會有海水倒灌。

高溫預測，林秉煜表示，今天各地普遍有33至36度，尤其大台北、桃園、中南部局部地區有37度高溫出現機率。

至於下周颱風對台灣影響程度，林秉煜表示，菲律賓東方海面的低壓可能朝西北方向移動過程時持續發展，增強為熱低或颱風，可能持續向台灣東北部海面移動，進而下周二、周三可能影響台灣。「目前只是一團雲系」，還不知道會在什麼地方形成熱低或颱風的中心，仍在整合階段，未來路徑變數仍大。