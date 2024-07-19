長愛育幼院單車環島 6歲童與8旬志工互助成經典

雲林縣長愛家園育幼院今年暑期由志工帶領院童騎自行車環島，80歲志工宋明祥陪同6歲院童騎車，2人互推前進上坡的畫面，被其他志工捕捉到，成為感人的經典畫面。

長愛家園育幼院長吳文輝今天告訴中央社記者，今年暑期帶領院童騎自行車環島，已第5年，共有16名院童參與，年齡最小是幼稚園大班、最大則是國三生，沿途由志工陪同，自7月5日至16日展開為期12天的單車環島。

吳文輝說，騎程進入第5天時，在屏東往台東的公路上，體力遇到瓶頸，6歲院童告訴80歲志工爺爺宋明祥「我騎不動了，可不可以用走的？」，宋明祥說「可以啊！我幫你推車」，之後院童就下車，並跑到宋爺爺的斜躺車後方幫忙推車，就這樣子彼此互推上了斜坡，這樣溫馨感人畫面，被後方志工捕捉到，成為經典畫面。

吳文輝指出，宋明祥在長愛家園育幼院擔任志工多年，因專長是修理自行車，單車環島時，宋明祥都是擔任維修人員，沿途排除單車的疑難雜症。

吳文輝說，對於安置兒少來說，進到機構之前的生活經驗，不一定有機會可以離家開闊眼界，單車環島就有這樣的功能，讓安置兒少走出機構，與社會互動建立人際關係，透過環島的過程建立成就感。