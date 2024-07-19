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這些素食也含高普林！骨科醫示警「急性痛風」忌口名單 3招緩解疼痛

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師分享痛風時的舒緩方法，以及應忌口的食物與注意事項。情境示意圖。圖／Ingimage
醫師分享痛風時的舒緩方法，以及應忌口的食物與注意事項。情境示意圖。圖／Ingimage

痛風的主要原因是普林的代謝不佳，造成體內尿酸增高，由於現代人的飲食、生活習慣不同以往，近年痛風發病的人口也愈來越多。對此，亞東醫院骨科醫師吳凱文在FB粉專講述了自己患上急性痛風的經歷，並分享發作時的緩解方法及需要忌口的食物，更貼心整理了痛風病友外出時必備的急救包清單。

吳凱文醫師在FB粉專「暖心鐵人‧骨科醫師 吳凱文」發文表示，自己過去也曾有過急性痛風的經歷。10年前的他身材微胖，又沒有運動習慣，某次用餐時吃了傳說中的痛風餐——痛風海鮮三寶之一的螃蟹火鍋，還將蟹膏加入高湯精華熬煮的螃蟹粥吃下肚，讓他迎來人生中首次，也是唯一一次的急性痛風，親身體會到教學上說「吹風都會痛」是真的。

醫師表示，當急性痛風發作時，可將腿抬高避免腫脹，或者透過冰敷來緩解疼痛，冰敷時長為每次15至20分鐘，每小時1次，此外，還可以去藥局購買能百鎮（ Naproxen ）、布洛芬（ Ibuprofen ）等非處方消炎止痛藥

飲食與生活習慣方面，除了多休息外，還要多喝水稀釋並降低尿酸值，儘量喝到尿液呈現淡色的程度。需要忌口的「高普林食物」則有紅肉、內臟、海鮮、酒精，酒類中又以啤酒的普林值最高。醫師提醒，金針菇、香菇、蘆筍、豆芽菜中的普林值也很高，一般人往往會認為它們是蔬菜類很安全而忽略，至於匯集精華的高湯，如拉麵、米粉湯、火鍋湯底等也應避免食用。

醫師分享，為了以防萬一，病友在出遠門前可事先備好以下幾樣物品做為急救包：

1. 常備消炎止痛藥或處方藥秋水仙素（ Colchicine ）

2. 水瓶：隨時補充水分。

3. 冰敷袋

4. 舒適的鞋襪：當發作時真的會非常需要舒適穿著。

5. 紀錄醫病史的醫療卡：以備國外急診之需。

最後醫師還分享了運動的重要性。他表示，自從養成運動習慣後，即使無特別忌口，痛風也沒有再次發作了。不過，運動習慣的養成應循序漸進，有痛風的人千萬不可突然進行馬拉松等激烈運動，大量脫水反而會導致痛風發作。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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