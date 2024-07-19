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手機滑不停 調查：8成兒少社群恐慌、2成已沉迷

中央社／ 台北19日電

社群媒體已成現代兒少生活不可或缺的一部分，根據兒盟最新調查，近3成兒少是重度使用者，每週使用超過42小時，且有8成兒少會社群恐慌，2成沉迷不可自拔，值得關注留意。

社群媒體的普及對兒少生活帶來深刻的影響，但過度使用也容易導致兒少陷入負面情緒、沉迷、恐慌和比較等情況，兒福聯盟今天發布「台灣兒少社群媒體影響概況」，示警高達9成5的兒少有使用社群媒體。

根據調查，兒少平均10歲就擁有自己的專用手機，11歲就自己創社群媒體帳號，平均每天使用時間超過4小時，假日使用時間更久，將近7小時，幾乎整天都掛在網上。

然而，長時間使用社群媒體也會造成兒少身心的負面影響，調查顯示，有超過半數的兒少曾在網上與朋友吵架，或收到詐騙、色情訊息，也有逾2成沉迷社群較國外嚴重、逾8成出現社群恐慌FoMO狀況，且程度比兩年前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間狀況更嚴重。

調查也顯示，有近3成（29.8%）兒少每週使用社群媒體時間超過42小時，為社群重度使用者，進一步分析，發現此群體在情緒方面出現較多警訊，其中有24.1%「容易心煩或易怒」、19.3%「過度憂慮不同的事情」的狀況，分別高於非重度使用者的17.3%及14.6%。

此外，至少有1項情緒困擾的社群重度使用者高達32%，非重度使用者則是24.3%，也可看出社群重度使用者受情緒困擾的比率高出許多，造成焦慮、緊張及煩躁等負向情緒較多的原因，可能源自長時間使用網路及社群所引發，不可不慎。

兒盟表示，社群媒體提供了24小時不打烊的交流平台，成為兒少生活不可或缺的一部分，但也潛藏著網路霸凌、隱私外洩等風險，對兒少的身心健康造成負面影響，而且使用越多危害越大，值得大家的關注。

兒盟指出，保護兒少免於網路社群危害，呼籲社群平台業者及家長採取措施預防，包含在平台限制演算法、規定真實年齡註冊，避免兒少接觸不合適的廣告或推播資訊；家長可與孩子討論並設定網路使用時間表，並規劃親子共同活動減少網路使用時間等，共同營造健康、安全的數位成長環境。

使用者 社群媒體 網路霸凌

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