四接3.0恐毀滅生態 環團籲勿永久「都更」海洋生物家園

「四接填海毀生態」、「四能解方來護海」，守護外木山行動小組今天開記者會表示，基隆協和電廠四接2.0方案至3.0東移方案填海預定地，恐嚴重傷害外木山海岸與海域生態。團隊日前赴填築區拍攝，在沙地上探索到高鰭蛇鰻、秋姑魚以及眾多魚苗，更與周邊生態息息相關，天然氣僅是能源轉型路上的過渡方案，沒有理由永久「都更」海洋生物的家園。

台電規畫將協和火力發電廠轉型為液化天然氣發電，並將於外木山海域填海造地興建四接，引發破壞生態以及漁權質疑。守護外木山行動小組召集人王醒之表示，四接填海預定地無論從2.0或至3.0方案，完全和基隆市水產動植物保育區重疊；且當地包括綿長的自然海岸線，屆時水泥化，生態衝擊不言而喻。

王醒之說，外木山海岸長年來缺乏完整的生態調查資料，又台電先前雖公布海域調查資料，但並無第三方檢驗，於是行動小組邀集中研院團隊日前到實際填海預定地進行生態調查，四接若施作，屆時對基隆海域、漁業、生態景觀甚至國家安全將是一大衝擊。

基隆市野鳥學會常務理事鄭暐表示，團隊下潛至填築區，其中20公尺樣區海下礁岩上明顯可見珊瑚附著，多是魚苗的育幼場，和台電當時聲稱3.0方案中外木山海域填築區生態不佳有落差；10公尺樣區多數為沙地，但其中可探索到高鰭蛇鰻以及為數眾多的魚苗、沙姑、花蟹等生物，且可見數個沙丘，均為生物棲息地。

鄭暐說，四接可能毀去填築區生態，也直接影響周邊。能源轉型路上，天然氣只是過渡時期方案，沒有理由去永久都更海洋生物的家。

中研院生物多樣性研究中心研究員博士陳昭倫表示，外木山海域的高緯度珊瑚群聚是台灣北部狀況最好的生態系，珊瑚群接鄰的沙地，則提供各種生物覓食、躲避掠食者以及居住環境，亦發現秋姑魚魚苗在沙地上覓食，秋姑魚成長後，則在礁區與沙地間覓食其他蠕蟲類的無脊椎動物，同時成為高階掠食性魚類的食物來源。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅說，天然氣只是過度能源，又氣候變遷因應法明定2050年淨零排放目標，協和新一號燃氣機組2030年6月才能商轉，二號機更是至2033年底仍無商轉規畫，距淨零轉型目標年非常緊迫，不應犧牲珍貴的海洋生態。

蔡雅瀅說，填海造地不僅破壞保育區海洋生態，過去也有航運業者指出，接收站位於基隆港港嘴處，恐影響港市；又大型儲放槽就設置於軍港附近，亦可能造成國防威脅。建議應以節能、能源管理、儲能及再生能源等永續四能取代協和四接。