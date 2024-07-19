缺電、跳電頻傳怎麼辦？穩定電網新科技 3大企業超前部署拚節能

全台熱成「夯番薯」！你是否也覺得夏天越來越炎熱、沒開冷氣睡不著？全球暖化之下，台灣夏季氣溫動輒直逼攝氏40度，當工業與民生用電持續增加，缺電、跳電狀況頻傳，加上今（2024）年4月起電價調漲，供電需求成為最受關注的民生議題焦點。

身為科技島，台灣用電量本就不容小覷，在核能問題尚未達到社會共識前，只能尋求火力發電或其他再生能源。在2050全球淨零碳排的目標下，政府部門大力推動能源轉型，企業也開始思考如何以自身力量支援，提升使用效率、維持電力穩定、降低供電壓力。現在就跟著《網路溫度計DailyView》一起來看，什麼樣的新科技、新作法有機會改善缺電危機？又有哪些企業已超前部署投入資源，從節約能源到反向供應，協助加速台灣的能源轉型呢？

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

「隨手關燈，節約用電」是我們從小耳熟能詳的環保標語，不過隨著時代發展，除了節約資源外，「能源管理」更是現代社會需要正面應戰的新課題，「虛擬電廠」概念也隨之誕生！

虛擬電廠「VPP（Virtual Power Plant）」是一種創新的能源管理系統，簡單來說，就是把雞蛋在不同籃子分散風險，從垂直供電轉化為水平供電，降低傳統發電廠的產能負擔，也避免發生事故時嚴重影響民生用電，造成停電危機。

有別於傳統大型發電廠由上到下，一路從發電廠、變電站將電力運輸至所需區域，扮演「集中式能源系統」角色，VPP可以管理分散式能源，將太陽能、儲能、風能以及用戶端的需量反應資源等中小型能源設備，橫向整合在同一個平台下，打造一座隱形電廠。即時觀測整體電網的供電量與用電量。當供電不足時，VPP就是第一線守門員，擔任立即傳遞訊息的第一線角色，通知蓄電池、能源交換站等設備降低用電量，減少需求，藉此維繫電網平衡。如此一來，不但能提升能源使用效率，也可以彌補傳統電網在電力調度上缺乏彈性的不足。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查「VPP虛擬電廠」近一年的熱門關鍵字，除了電網、電廠之外，「能源管理」、「儲能」、「能源轉型」都是備受討論的相關字詞，反映出大眾對於電力供需的重視程度日漸升高，且關注政府是否能祭出有效管理、儲備能源並維持電網平衡的應對之策。同時，由虛擬電網優點衍生出的「綠電」、「淨零」、「減碳」、「再生能源」相關議題也是討論焦點，不少網友關心在積極推動智慧電網的基礎上，對發展綠能、節能科技，同時達到永續、減碳目標的實際幫助有多少？

讓家戶化身小型電廠 特斯拉Tesla進軍日本宮古島

翻攝自Tesla

電動車大廠特斯拉Tesla將觸角伸入家戶中，提供民眾免費申請設置太陽能板和蓄電池服務，安裝後即可讓自家化身小型電廠！像是電力自給率低的日本宮古島，以往一年可能遭遇數次停電，每逢颱風侵襲，家中電燈和冰箱就有可能面臨斷電，成為特斯拉Tesla推行VPP計畫的最佳首選。

特斯拉Tesla旗下家庭用蓄電池品牌「Powerwall」進駐宮古島，與太陽能設備廠「宮古島未来能源（MMEC）」合作，共同打造島上的虛擬電廠。藉由串連家戶電力緩解供需緊張的窘境，預先將平時用不到的太陽能電力儲存起來，待有需要時，再將電力放電至家中或輸送回電網，讓宮古島居民不再受停電之苦，還能夠將多餘的電力與社區共享，攜手互助，穩定島上電力供需，讓居民們樂於參加也期盼能藉由再生能源應用，降低污染，重現宮古島海洋的美麗。

有了宮古島成功的商用化實際案例，Powerwall也在2023年正式登陸地理環境、日照條件相近的台灣，瞄準一般住宅和小型企業的備援用電需求，將VPP概念帶進寶島。不過目前每台Powerwall要價20萬元新台幣，讓不少民眾望之卻步，審慎評估是否真的有需求。

商轉落地全球首例 Gogoro和義電智慧能源讓電網管理更有效

翻攝自Gogoro

你以為Gogoro的強項只有電動機車和共享運具嗎？電動機車在台灣人的生活中越來越常見，成為機車王國節能、降低污染的新選擇。然而，除了大眾熟悉的機車，Gogoro也超前部署參與VPP計畫，早在2021年便攜手虛擬電廠龍頭Enel X（義電智慧能源），2023年更宣布把全台1000個電池交換站、共2500座機台，加入台電電力交易平台的電力輔助服務。當台灣電網供電不足時，Gogoro會暫停對電池交換站充電，降低負載；或把智慧電池中儲存的電力送回電網中，以協助電網穩定。

像是今（2024）年4月時，電網曾因地震、發電機組跳機而進入緊急低頻狀態。這時，Gogoro的虛擬電廠計畫便派上了用場！全台近1000個換電站透過義電智慧能源虛擬電廠在五秒內暫停充電，所降低的電量相當於上萬戶的家庭用電量，幫助供需平衡、成為維持電網穩定的關鍵助力。同時證明了換電站這樣的小型資源，在大規模的即時聚合下也能產生巨大影響。

不過車主們不必擔心會影響換電量能！據觀察，調度時間跟客戶換電的需求高峰不重疊，可以在不影響車主的換電使用狀況下，達到更即時、有效的雙向能源平衡管理，還能在一定程度上緩解電力短缺的問題。也就是說，車主們的使用權益非但不會受到影響，還能在無形中成為推動能源轉型、幫助電網平衡的重要幫手喔！

科技大咖響應VPP 台達電化身電力產銷者

翻攝自台達電

在全球減碳淨零的趨勢下，各國政府積極號召企業一同加入虛擬電廠計畫，推動能源轉型，台灣也不例外！從傳產、服務業到科技業，台電串聯數十家企業，如台達電、友達、中華電、台泥、大同，以及聚合Gogoro與台北101的義電智慧能源等聚合商，以輔助角色，用自家彈性電力響應VPP計畫，強化台灣電網的穩定度與韌性，讓過往純為消費者的用電戶，轉換型態成為「產銷者」。尤其憑藉電動車事業大躍進，躋身全球前五大充電樁供應商的台達電，更在計畫中起到領頭作用，除了展現台灣的科技工業實力，也向國際傳達出台灣企業能在永續議題上成為重要助力的訊息。

台達電之所以能在虛擬電廠計畫中佔有重要地位，主要靠著突出的客製化與系統整合能力！具備一條龍優勢，垂直、水平整合各個控制項目，協助電網達到能量平衡與穩定。也為工商業用電大戶、中小型商辦、電動車充電設施等客群，提供量身定制的應用服務方案，帶領大家一同推動台灣綠電發展。

分析說明

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年05月08日至2024年05月06日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。針對討論『郭品超』相關文本進行分析，調查「網路關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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