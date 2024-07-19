眩暈影響日常生活 2名個案透過「眼振儀」揪出病因

43歲林姓男子因急性眩暈就醫，經腦部電腦斷層及核磁共振檢查，顯示正常無梗塞，但眩暈狀況仍持續；另一名51歲陳姓女子因滑倒造成頭部外傷出現反覆眩暈，接受電腦斷層檢查也未發現有外傷性腦出血，但持續有眩暈情形。兩名病患後來接受眼振儀檢查，都找出病因，治療後已痊癒。

大千綜合醫院神經內科醫師李亭儀表示，眩暈原因非常多，但其中部份病人可透過「眼振儀」檢查，幫助找出問題點，就能對症下藥、改善症狀。

她指出，眩暈的病因可大至腦幹中風或腫瘤，小至睡眠障礙或心理因素都有可能，尤其大多數眩暈患者無法從電腦斷層或核磁共振等檢查找出病因，診斷並不容易。不過眩暈有種常見的臨床現象「眼振」，當前庭或小腦功能突發不平衡時，會影響控制眼球運動的肌肉群，進而導致眼球震顫。統計發現，急性眩暈發作時，有20至70%的病人會有「眼振」，透過「眼振儀」觀察，可幫助診斷出眩暈的原因。

上述兩名病患，林姓男子急性期已過，無法以肉眼看出眼振，但從眼振儀可發現非常微小且單一方向性的眼振，符合急性前庭神經炎症狀，接受藥物治療後順利恢復；陳姓女子經眼振儀檢查後，發現為姿勢性眼振，診斷為少見的側半規管型耳石脫落，經一次耳石復位後成功治癒。

李亭儀表示，眼振儀是藉由科技化的頭戴式裝置，可錄影、放大眼球，並增強肉眼看不到的眼振，對眩暈診斷及治療有非常大的幫助；但眼振儀使用也有限制，比較適合在首次急性嚴重眩暈，或偶發性眩暈的急性惡化時期，且病人檢查中必須能配合指令，失智症或語言不通的病人比較不適合。因此，如果是慢性眩暈，或偶發性就醫時沒發作眩暈、眼皮下垂、注意力功能不佳等病人，也比較不適合接受眼振儀檢查。