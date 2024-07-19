配合7月23日萬安演習 桃機籲旅客提早到機場

2024年「萬安47號」演習將於7月23日（周二）13時30分至14時舉行。桃園機場19日表示，配合萬安演習進行警報傳遞與發放、疏散避難及交通管制等演練。演習期間航班與機場捷運維持正常起降與運行，聯外客運巴士、排班計程車及租賃車等屆時將暫停發車。機場公司提醒旅客及接送親友，於演習時段內，遵從航警引導，配合人車疏散等管制措施，出境旅客則盡量安排行程，提早於演習開始前抵達機場，避免因交通管制而影響報到作業。

機場公司表示，演習期間所有航班均正常起降，航廈內旅客報到、通關及登機作業皆不受影響。桃園機場配合實施疏散避難及交通管制等措施，將由航警及保全人員引導旅客進入航廈，行駛中車輛則須停放路緣或停駐於停車場，敬請旅客遵從相關指示與引導，以利演習進行。

此外，為確保旅客順利登機，機場公司提醒旅客提早抵達機場，並善用手機、網路及市區預辦登機完成報到程序，有關航班最新資訊可洽各航空公司。