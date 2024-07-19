快訊

「華夫人」鄭佩佩病逝：一代銀幕女俠，卻有個不會笑的童年

龜記也出事了！店員「冷藏安全帽」冰箱上層還有果汁 業者火速回應

尷尬畫面曝！拜登又忘了國防部長名字 只稱他為「黑人」

周東彥XR作品「放開你的頭腦」 入圍威尼斯影展

中央社／ 台北19日電

第81屆威尼斯影展揭曉「沉浸式內容單元」片單，台灣導演周東彥以XR作品「放開你的頭腦」入圍競賽，將與其他25件來自18國作品，角逐沉浸式作品最高榮譽。

世界3大影展之一的威尼斯影展，2017年正式設立「沉浸式內容競賽單元」（Venice Immersive），被視為國際沉浸式內容產業的殿堂，年年吸引各國優秀團隊爭取首映機會，在國際舞台曝光。

目前正在荷蘭阿姆斯特丹進行駐村創作的周東彥，透過團隊跨海分享入圍心情：「這個作品從多年前看到許多觀眾一起在看VR就已經開始醞釀。非常美好的是，在對的時間遇到對的科技，與一群美好的團隊一起發明出來，我們才有辦法呈現出這樣的規模和景象。」

周東彥表示，「放開你的頭腦」是1個非常有機且不斷成長的作品，期待以威尼斯為世界首站，讓結合表演與觀眾互動的作品成為1個平台，帶到更多不同國家，加入新的舞蹈與音樂概念，與不同文化的人民共舞。

「放開你的頭腦」結合VR、音樂、舞蹈、多人即時互動元素。

周東彥在探索與創作VR作品過程中，逐漸對VR觀眾的肢體運動與身體感興趣，因而誕生這項計畫想法。他與團隊透過開發多人展演模式，邀多名觀眾同時戴上VR頭顯，隨著虛擬世界中指示擺動頭部，與音樂節奏及舞台上的主舞者共舞，形成大型舞蹈演出。

周東彥率領的團隊狠劇場分享，「放開你的頭腦」前期開發階段獲得文化內容策進院「未來內容製作支持計畫」支持，在2023年TTXC高雄電影節世界首演，挑戰戶外百人XR共舞，創下單一XR作品10天內超過千人觀影紀錄。今年更獲文化部「文化黑潮之XR沉浸式影像創作補助」，持續進行技術與內容升級，發展適合國際巡演的展演規格，國際首站將為威尼斯影展。

威尼斯影展於8月28日至9月7日舉行。周東彥將率團隊赴威尼斯，於開展前夕將技術設備從台灣運到水都，打造大型多人共同VR體驗，挑戰威尼斯影展史無前例的半戶外大型XR展演。

團隊 威尼斯 觀眾

延伸閱讀

2024艾美獎入圍揭曉 真田廣之「幕府將軍」25項稱霸

台東聲音藝術節19日登場 跨域演出取材大自然

被問可否換房...網友曝真實經歷 蔡依林私下暖舉曝光！

台灣文化前進巴黎奧運 卓榮泰到場加油打氣

相關新聞

高溫多地紫爆 颱風最快明天生成 下周這2天較接近台灣

下周可能有颱風影響台灣？中央氣象署預報中心課長林秉煜表示，菲律賓東方海面的熱帶系統發展，這個低壓周末可能進一步發展成熱帶...

萬安演習桃機正常起降 籲旅客提早到機場

113年「萬安47號」演習將於7月23日下周二下午1時30分至2時舉行，桃園機場公司今天表示，將配合演習進行警報傳遞與發...

彭啟明上任2個月嘆「淨零好難」 盼強化環保分類意識

環境部在高雄佛光山設置「綠色新世代 生活微塵中的環保奇蹟」常設展覽，部長彭啟明與市長陳其邁今出席揭牌儀式，彭致詞時感佩佛...

萬安演習台鐵正常行駛 因演習退改票免收手續費

配合萬安47號演習，台鐵公司表示各級列車正常行駛，但已購票之旅客，因演習而延誤，可改換其他班次或辦理退票，免扣手續費。

颱風會來嗎？ 賈新興：熱低將生成 關注發展趨勢和路徑

颱風要來了嗎？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，先關心熱帶性低氣壓的生成，之後再來觀察其路徑和發展趨...

高雄寶山茶農養的野生蜜屢次被偷 小偷現身大家驚呆了

高雄寶山茶農在茶園內放置蜂箱培育野生蜂蜜，接連兩天遭「人」撬開偷蜜，直至家中監視器拍下一隻台灣黑熊覓食身影才真相大白，原...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。