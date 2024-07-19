周東彥XR作品「放開你的頭腦」 入圍威尼斯影展

第81屆威尼斯影展揭曉「沉浸式內容單元」片單，台灣導演周東彥以XR作品「放開你的頭腦」入圍競賽，將與其他25件來自18國作品，角逐沉浸式作品最高榮譽。

世界3大影展之一的威尼斯影展，2017年正式設立「沉浸式內容競賽單元」（Venice Immersive），被視為國際沉浸式內容產業的殿堂，年年吸引各國優秀團隊爭取首映機會，在國際舞台曝光。

目前正在荷蘭阿姆斯特丹進行駐村創作的周東彥，透過團隊跨海分享入圍心情：「這個作品從多年前看到許多觀眾一起在看VR就已經開始醞釀。非常美好的是，在對的時間遇到對的科技，與一群美好的團隊一起發明出來，我們才有辦法呈現出這樣的規模和景象。」

周東彥表示，「放開你的頭腦」是1個非常有機且不斷成長的作品，期待以威尼斯為世界首站，讓結合表演與觀眾互動的作品成為1個平台，帶到更多不同國家，加入新的舞蹈與音樂概念，與不同文化的人民共舞。

「放開你的頭腦」結合VR、音樂、舞蹈、多人即時互動元素。

周東彥在探索與創作VR作品過程中，逐漸對VR觀眾的肢體運動與身體感興趣，因而誕生這項計畫想法。他與團隊透過開發多人展演模式，邀多名觀眾同時戴上VR頭顯，隨著虛擬世界中指示擺動頭部，與音樂節奏及舞台上的主舞者共舞，形成大型舞蹈演出。

周東彥率領的團隊狠劇場分享，「放開你的頭腦」前期開發階段獲得文化內容策進院「未來內容製作支持計畫」支持，在2023年TTXC高雄電影節世界首演，挑戰戶外百人XR共舞，創下單一XR作品10天內超過千人觀影紀錄。今年更獲文化部「文化黑潮之XR沉浸式影像創作補助」，持續進行技術與內容升級，發展適合國際巡演的展演規格，國際首站將為威尼斯影展。

威尼斯影展於8月28日至9月7日舉行。周東彥將率團隊赴威尼斯，於開展前夕將技術設備從台灣運到水都，打造大型多人共同VR體驗，挑戰威尼斯影展史無前例的半戶外大型XR展演。