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影／農婦長期過度使用膝蓋 「黏」成Ｘ型剪刀腳無法走

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
大甲李綜合醫院副院長王芳英表示，患者X型腳置入人工關節後已恢復正常。記者游振昇／攝影
大甲李綜合醫院副院長王芳英表示，患者X型腳置入人工關節後已恢復正常。記者游振昇／攝影

台中一名70多歲江姓婦人，10多年來種葡萄雙腳過度使用，且年紀大退化性關節炎，造成膝蓋外翻，變成「Ｘ型」，完全不能走路，她仍忍痛種葡萄，最近到醫院就醫，大甲李綜合醫院副院長、骨科主治醫師王芳英表示，江婦原本10年前就預計要開刀，卻拖到現在，變形的雙膝蓋從5度彎曲提升到20度，成了剪刀腳。

王芳英表示，退化性關節炎主要是內翻變形，也就是Ｏ型腿，在門診中比較常見，關節外翻變形、Ｘ型腿的案例比較少，在他的門診中通常10個患者才有1個病例，造成原因以使用過度、膝蓋受傷、體重過重最常見。

江婦10年前膝蓋診斷時，屬於第四級軟骨呈現嚴重磨損，建議開刀，但是她一拖再拖，讓膝蓋變形更嚴重，「膝蓋支撐力不平均，不管內翻、外翻，只會愈來愈惡化。」

王芳英說，江婦患有三高疾病，原本規劃先幫她先手術治療單腳，但是擔心後續復健、可能出現長短腳或腰痛症狀，因此請心臟科、胸腔科跨科會診，確認患者心肺功能正常，在患者同意下，幫對方進行一次性雙膝置換人工關節，目前微創手術純熟，婦人開刀後第二天就能下床。

江婦說，她原本要手術前，擔任護理師的女兒擔心她年紀太大一度反對，但是她說，「沒開刀就不能走路。」自己小她一歲的弟弟及住家附近鄰居也曾開刀置換膝蓋，鼓勵她手術才能行動自如，她才決定在農閒之餘，抽空到醫院開刀，好好的治療退化性關節炎。

她自己住新社區，平日一個人種葡萄、枇杷，自己的農事忙完後，也會幫其他果農，幫忙綁果樹藤蔓、包葡萄果實、噴藥、搬鐵線等工作，「我擔心我不勞動腳就會愈來愈不能走！」因此，每天幾乎工作8小時，現在天氣酷熱，在早上5點多開始提早忙於農事，避免熱中暑。

江婦無奈說，現在年輕人都不太願意從事農務工作，自己的小孩也各自有工作，在山區忙於農事的幾乎都是跟她年紀差不多的農民，到處都請不到工人，去年自己跌倒4個月不能工作，讓膝蓋更加惡化，她拖到今年才在葡萄收成結束後，快到醫院置換人工膝蓋。

江婦的子女都勸她不要再工作，她就是閒不下，她開刀前只能坐著或站著，現在置換人工關節後，走路方便，可以行動自如，就算以後不再栽種葡萄，也能靠著自己打理生活。

台中一名婦人開刀前（右）雙腳成Ｘ型，開刀置換人工關節（左）才能走。記者游振昇／攝影
台中一名婦人開刀前（右）雙腳成Ｘ型，開刀置換人工關節（左）才能走。記者游振昇／攝影
大甲李綜合醫院副院長王芳英（左），帶患者爬樓梯復健。記者游振昇／攝影
大甲李綜合醫院副院長王芳英（左），帶患者爬樓梯復健。記者游振昇／攝影

微創手術 患者

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