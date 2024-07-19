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吳德榮：24日台灣東方海面輕颱存在機率100%

中央社／ 台北19日電

氣象專家吳德榮今天表示，根據最新模擬模式，24日在台灣東方海面，輕颱存在的機率已逐日提高至100%，中颱機率也達50%，但仍應持續觀察。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式（ECMWF）50次系集模擬機率圖顯示，24日南海擾動已在廣東海面，輕颱機率已從40%降回30%，並續降低。

吳德榮指出，另一擾動在台灣東方海面，輕颱存在的機率則已逐日提高至100%，中颱機率也達50%。美國模式（GFS）則大幅調整為在台灣東方海面北上，不再模擬登陸「花蓮」。

吳德榮強調，由於各國模擬持續調整，無須妄下定論，應繼續觀察。

此外，吳德榮說，今天至22日台灣都在暖氣團內，空氣偏暖，又在太平洋高壓範圍內，天氣晴朗，白天陽光加熱，帶來「極端高溫」的條件，要注意防曬、防中暑，避免熱傷害。

交通部中央氣象署持續發布高溫資訊，各地天氣高溫炎熱，今天新北市、台南市及屏東縣為紅色燈號，有連續出現攝氏38度極端高溫的機率。

台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣及金門縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。南投縣為黃色燈號。

吳德榮表示，今天至21日水氣略減少，恆春半島及台東偶有局部短暫陣雨的機率，近山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，並擴展及少部分平地；仍有局部大雷雨（雷擊、強風、瞬間大雨）的機率。

吳德榮指出，22日水氣再增多，午後對流的範圍略擴大、強度增強，應注意局部大雷雨（雷擊、強風、瞬間大雨）的威脅。23日至25日受颱風外圍影響，視其靠近的程度而定，有不確定性，須再觀察。

吳德榮 大雷雨 高溫

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