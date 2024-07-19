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颱風會來嗎？ 賈新興：熱低將生成 關注發展趨勢和路徑

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
歐洲模式下周二下午2時預測圖。圖／取自YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」
歐洲模式下周二下午2時預測圖。圖／取自YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」

颱風要來了嗎？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，先關心熱帶性低氣壓的生成，之後再來觀察其路徑和發展趨勢。今明兩天觀察，在南海及菲律賓東方外海熱帶性低氣壓發展機率。菲律賓東方外海的熱帶性低氣壓，其發展趨勢及路徑需特別關注，預估下周一至周二增強為颱風的機率約6至8成。

近期天氣部分，賈新興表示，明天清晨，台東及恆春半島有零星短暫雨，午後桃園以南山區有零星短暫雨。周日午後，苗栗以南山區、台南以南及恆春半島有零星短暫陣雨。

下周一是24節氣的大暑，賈新興表示，下周一起偏西南風水氣增多，午後台中以南山區、高屏有局部短暫陣雨，宜花東亦有零星短暫雨。下周二起受颱風外圍環流影響，桃園以北、嘉義以南及宜蘭有局部雨，午後除竹苗外， 其他地區有局部陣雨。下周三西半部有陣雨或雷雨，宜花東亦有局部短暫陣雨，傍晚起嘉義以北轉多雲。

下周四至下周六，嘉義以南有局部陣雨，賈新興表示，其中，下周四午後，新竹以南山區、新北山區及宜花山區有零星短暫陣雨。下周五午後，嘉義以南有局部短暫陣雨。下周六午後，各地有局部短暫陣雨。28日彰化以南沿海及東北部有局部雨，午後各地有局部短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

賈新興表示，短期氣候趨勢預測顯示，7月底開始至8月上旬，台灣降雨轉偏少雨的機率高，8月中旬至下旬南海至巴士海峽一帶水氣多，但台灣降雨仍以偏少的機率為主。目前至7月底，環境有利颱風生成，8月上旬起至中旬止環境不利颱風生成，8月下旬後半起至9月上旬環境再次有利颱風生成。

歐洲模式預測未來降雨。圖／取自YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」
歐洲模式預測未來降雨。圖／取自YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」
歐洲系集模式預測熱帶性低氣壓路徑圖。圖／取自YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」
歐洲系集模式預測熱帶性低氣壓路徑圖。圖／取自YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」

嘉義 賈新興 颱風

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