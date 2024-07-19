高雄寶山茶農養的野生蜜屢次被偷 小偷現身大家驚呆了

高雄寶山茶農在茶園內放置蜂箱培育野生蜂蜜，接連兩天遭「人」撬開偷蜜，直至家中監視器拍下一隻台灣黑熊覓食身影才真相大白，原來家中野生蜜是被這隻黑熊光顧，通報林業保育署後，獲得3千元通報獎金。屏東分署指出，2022年起在高雄推動「台灣黑熊生態服務給付示範計畫」，這是第四起黑熊通報案件。

洪姓茶農在桃源區寶山部落栽種山茶，茶園中放置蜂箱培育野生蜜。7月9、10日，蜂箱陸續遭外力撬開，第一時間懷疑有人竊取野生蜜，數天後答案終於揭曉。

洪姓茶農說，7月17日清晨，家中的狗不斷吠叫，他被吵醒後起身查看家中監視器畫面，意外發現一隻台灣黑熊在茶園及車庫遊蕩找尋食物，心想原來蜂蜜是被黑熊光顧取食，雖然不捨損失，但又因為發現黑熊現蹤十分驚喜。

屏東分署表示，爲感謝洪姓農友於黑熊現蹤時及時通報，核發通報獎金3千元，蜂蜜損失另行補償。