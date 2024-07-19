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違停亂象不只桃園「公車地獄」 屏東1路線也受害 網諷：感謝微罪不舉

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
桃園客運有9條公車路線8月1日起取消停靠「幸福社區」雙向站位。圖／取自Google map
桃園客運有9條公車路線8月1日起取消停靠「幸福社區」雙向站位。圖／取自Google map

桃園客運日前公告，有9條公車路線8月1日起取消停靠「幸福社區」雙向站位，引起熱議。關心道路安全的網紅「Cheap」在臉書表示，正常國家是大力發展大眾交通工具，確保便利性、安全性，提升城市生活品質，台灣卻是違停阻礙大眾交通工具，「我看乾脆借力使力，打不贏就加入，發展成台灣特色好了，以後公車改成隨招隨停，這樣才方便」。

桃園客運的公告指出，「因該路段車流量大，此站牌距離路口過近，且常有違停車輛，導致本公司車輛無法緊靠站牌，衍生乘客上下車安全之虞，並影響後方來車通行，請改使用『嘉裕紡織廠』站位乘車」。各大道安路權社團轉分享該則訊息，「反攻大路」臉書社團的網友表示，「只要沒有公車站，就沒有人能在公車站違停」，其他網友也紛紛表示，「我們有警察嗎」、「解決不了問題，就解決提出問題的人」、「沒有公車靠站，就不算是違停」、「鬼島日常，公車的科技執法呢」。

「反攻大路」社團還有網友搜出屏東客運6月4日也有類似公告，他說，「公車被違停逼走的鳥事，屏東客運也發生過，更可悲的是，被取消的站牌在派出所外」。

屏東客運的路線縮駛的公告指出，因終點站「餉潭」站常有車輛違停，占用公車停靠區與迴車空間，致停車空間不足，影響迴車安全，自7月1日起縮駛至「廟前」站。網友在該則公告文章留言，「超級可悲，旁邊就派出所，警察在睡覺」、「找警察多加巡邏取締很難嗎？直接把站點裁撤，這樣讓需要在那一站搭車的乘客作何感想」、「感謝微罪不舉」、「不處理違停，反而公車直接不開了，這很台灣」。還有網友標註「屏東縣政府警察局潮州分局」，「因為你們不執法，設個科技執法也不要，導致大眾運輸要向違規仔妥協，你們尊嚴真的蕩然無存」。

立法院5月三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正，從6月30日起，路口、公車站、併排等臨停，及騎樓違停、騎車講手機等8項微罪不開放檢舉，警方取締仍可開罰。

屏東客運的路線縮駛的公告指出，礙於終點站常有車輛違停，占用公車停靠區與迴車空間，致公車的停車空間不足，影響迴車安全，自7月1日起縮駛至「廟前」站。圖／取自屏東客運臉書粉專
屏東客運的路線縮駛的公告指出，礙於終點站常有車輛違停，占用公車停靠區與迴車空間，致公車的停車空間不足，影響迴車安全，自7月1日起縮駛至「廟前」站。圖／取自屏東客運臉書粉專
桃園客運有9條公車路線8月1日起取消停靠「幸福社區」雙向站位。圖／取自桃園客運官網
桃園客運有9條公車路線8月1日起取消停靠「幸福社區」雙向站位。圖／取自桃園客運官網

公車 屏東縣政府 違停

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