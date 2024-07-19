快訊

社論／川普談的是價錢 民進黨卻還在囁嚅價值

郭采潔驚傳已結婚了？另一半傳吸毒、濫交 2年前早回應

桃園健行科大驚傳槍響…3嫌高速駕車逃竄 警猛開15槍逮人

高溫炎熱 山區及西半部午後注意雷陣雨

中央社／ 台北19日電

交通部中央氣象署表示，各地今天上午晴朗穩定、高溫炎熱，大台北、桃園及中南部地區有局部攝氏37度以上高溫發生的機率；午後在各山區及西半部地區有局部短暫雷陣雨。

氣象署指出，今天台灣持續受太平洋高壓影響，各地上午晴朗穩定、高溫炎熱，高溫普遍為34至36度，尤其大台北、桃園及中南部地區有局部37度以上高溫發生的機率，外出務必注意防曬並多補充水分。

氣象署提醒，環境吹東南風，迎風面東南部及恆春半島不定時有短暫陣雨或雷雨，午後在各山區及西半部地區有局部短暫雷陣雨，嘉義以南地區及各山區要留意可能有短延時大雨、雷擊及強陣風等較劇烈天氣，午後外出注意天氣變化，前往山區、溪流附近特別注意自身安全。

氣象署 高溫

延伸閱讀

國家警報響！10縣市大雨特報 大雷雨狂炸5縣市

影／午後熱對流太強！南投鹿谷民眾傍晚驚呼下冰雹了

「颱風溫床」下周蠢動！氣象署：一旦生颱往往接二連三

高溫繼續熱！2縣市明飆38度高溫 這日變天水氣增

相關新聞

下周將有颱風？ 專家指它「可能較接近台灣」北部、東半部降雨機會增

下周是否有颱風影響台灣天氣？天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，熱帶擾動在周末期間會持續發展，預估在菲律賓東、西兩側海...

可望抗癌 中研院發現「鐵死亡觸發波」

生命發育過程中，細胞迅速增生，分化出各種組織與器官，但增生的同時也伴隨大規模細胞死亡，這現象過去在雞胚胎中被發現，二○一...

口渴就來瓶飲料？當心染上「寶特瓶症候群」 醫揭喝含糖飲最佳時機

炎炎夏日，平常出門在外，容易感到口乾舌燥，因此需要經常補充水分。然而有時口渴，比起一般的開水，更可能會想選擇其他含糖飲料。但是若是喝下太多含糖飲料，可能會產生「寶特瓶症候群」的症狀。

颱風生成「機會不低」 專家：下周二至周三離台灣最近

下周有沒有颱風？天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，目前來看機會不低。季風低壓槽夠長，因此南...

持續炎熱 下周颱風影響台灣？ 吳德榮曝歐美模式最新模擬

天氣高溫炎熱，昨天各地區最高氣溫約37至39度，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表...

太魯閣國家公園重建 3階段30億

太魯閣國家公園在花蓮大地震受創嚴重，目前仍封園。內政部長劉世芳昨天表示，將挹注約新台幣卅億二百廿八萬元，分三階段推動太魯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。