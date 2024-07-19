高溫炎熱 山區及西半部午後注意雷陣雨

交通部中央氣象署表示，各地今天上午晴朗穩定、高溫炎熱，大台北、桃園及中南部地區有局部攝氏37度以上高溫發生的機率；午後在各山區及西半部地區有局部短暫雷陣雨。

氣象署指出，今天台灣持續受太平洋高壓影響，各地上午晴朗穩定、高溫炎熱，高溫普遍為34至36度，尤其大台北、桃園及中南部地區有局部37度以上高溫發生的機率，外出務必注意防曬並多補充水分。

氣象署提醒，環境吹東南風，迎風面東南部及恆春半島不定時有短暫陣雨或雷雨，午後在各山區及西半部地區有局部短暫雷陣雨，嘉義以南地區及各山區要留意可能有短延時大雨、雷擊及強陣風等較劇烈天氣，午後外出注意天氣變化，前往山區、溪流附近特別注意自身安全。