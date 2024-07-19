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捷克作家閱讀月活動 推動台灣文學外譯與出版商機

中央社／ 布爾諾18日專電

中東歐文學盛事「作家閱讀月」近日舉辦「出版產業論壇」與「台灣文學翻譯工作坊」，促進台灣出版社與各國交流，開拓台灣文學在中歐市場的外譯機會。

據駐捷克代表處新聞稿，「作家閱讀月」今年以台灣為主題國，文化部攜手風車出版社（Větrnémlýny），薦送31位台灣作家參與。本月16日至18日舉辦「出版產業論壇」及「台灣文學翻譯工作坊」等周邊活動，從實務面向交流文學外譯與出版商機。

這次「出版產業論壇」由文化內容策進院率領木馬文化、聯經、小寫及春山4家出版社出席，與波蘭、匈牙利、斯洛伐克、捷克、格陵蘭、烏克蘭等多地的出版社及版權代理交流，分享各國圖書產業現況，以及國際版權代理與銷售趨勢。

除了文策院在論壇分享海外出版市場的策略和布局，台灣的出版社也在論壇與中歐出版社交流，開拓台灣文學在中歐市場的外譯機會，推動台灣文學走向國際。

文化部由國立台灣文學館研究組長林佩蓉代表出席，介紹「翻譯出版獎勵」政策，鼓勵國際出版社優先選擇金鼎獎、金漫獎、台灣文學金典獎等得獎書，或台灣文史主題書籍與台灣套書的翻譯出版。

此外，台灣文學翻譯工作坊聚集來自捷克、法國、義大利、波蘭、烏克蘭、瑞典、荷蘭共9位台灣文學譯者，分享各國歷年來對台灣文學的關注與成果。

工作坊席間有台灣大學教授陳榮彬、東吳大學教授施富盛線上介紹台灣文學翻譯史與文學史觀，台文館則提供博物館的翻譯計畫各項資源。由召集人捷克國家科學院亞非研究所所長路丹妮（TáňaDluhošová）帶領討論，共同為台灣文學翻譯之路，尋求更寬廣多元的發展。

來自烏克蘭的譯者白修雅（Oleksandra Bespala）分享對台灣與作家陳思宏的喜愛，向烏克蘭出版社爭取翻譯陳思宏的「鬼地方」。

她提到，大眾閱讀的品味是首要考量，而具他國歷史與文化特色的小說也是出版社的重要選項。白修雅說，雖然現在烏克蘭充滿危險，但她對文學工作仍充滿熱誠。

透過作家閱讀月與周邊活動，台灣文學在國際展示多元樣貌，也為台灣與中東歐各國出版產業搭建橋梁。接下來至8月3日，仍有台灣作家陸續抵達捷克與斯洛伐克，接力參與這場中東歐文學盛會。

作家閱讀月由捷克民間自2000年開辦，在連續一個月的活動中，每天在同個城市有2場作家朗讀會，分別由主辦國與受邀主題國作家朗讀，是中東歐最大的文學盛會。

在7月一整個月，台灣作家們在捷克的布爾諾（Brno）、奧斯特拉瓦（Ostrava），與斯洛伐克的布拉提斯拉瓦（Bratislava）、柯西契（Kosice）及普里索夫（Presov）等地巡迴演講，以母語朗讀自己的作品，並與聽眾討論。

台灣文學 捷克 烏克蘭

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