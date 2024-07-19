下周將有颱風？ 專家指它「可能較接近台灣」北部、東半部降雨機會增

下周是否有颱風影響台灣天氣？天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，熱帶擾動在周末期間會持續發展，預估在菲律賓東、西兩側海域分別會有1個低壓系統生成。西側南海附近的將朝向海南島移動、預報分歧不大，預估對台灣無直接影響。菲律賓東方海面的則需要比較多的關注，其發展過程中將逐漸往西北轉偏北方向移動，可能在下周一來到台灣東南方海面，下周二、周三逐漸北上通過台灣東方至東北方海面，此段過程可能較接近台灣。

但是，目前這個低壓系統還在發展初期，歐宗學表示，預報尚未穩定、仍然有較大的預報分歧存在，還沒有辦法確定未來的北轉角度、移動速度等。所以確切接近台灣的時間、接近程度，及可能會帶來什麼樣的影響，還需要一、兩天的觀察時間，才會逐漸明朗。

歐宗學表示，可以肯定的是，北部、東半部的降雨機會將會提高，沿海地區從下周一開始就會有長浪發生機會，在海邊活動要特別留意，持續追蹤最新的天氣預報資訊。

今天的天氣部分，歐宗學表示，台灣附近大氣環境跟過去幾天大致相同，在太平洋高壓邊緣的東南風環境中，台東至恆春半島等迎風面地區偶有局部短暫陣雨。其他地區上午晴到多雲，午後時段在山區及近山平地區域有熱對流雲系發展影響機會，可能帶來局部短暫雷陣雨，過去幾天曾經發生過午後雷陣雨的地方都要持續留意，下午時段天氣變化機會較高。

歐宗學表示，明後兩天台灣仍然處在相似的大氣環境中，各地天氣變化不大，午後降雨的區域有逐漸縮小的趨勢。

氣溫方面，歐宗學表示，在未來幾天還沒下雨時依然高溫炎熱，各地普遍可達34至36度高溫，大台北地區、部分內陸近山區域還是有37至38度的極端高溫發生機會，紫外線等級過量到危險等級，戶外活動或工作時除了注意天氣變化，做好防曬，適時休息、補充水分。