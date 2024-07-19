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侵台颱風氣候值3.2個！登陸與否難預測 氣象署曝關鍵原因

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
從1991年統計至2020年，平均而言，1年之中在西北太平洋生成的颱風數約為25.4個。示意圖，非實際現況。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
從1991年統計至2020年，平均而言，1年之中在西北太平洋生成的颱風數約為25.4個。示意圖，非實際現況。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

颱風窩如何形成？「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，夏季時，當北半球的西南季風，和太平洋高壓所帶來的東風或東南風相遇，兩者形成了1個上千公里的低壓區，並伴隨著有利颱風生成的氣旋式環流和對流活動，通常稱作「季風槽」，是西北太平洋有利颱風生成的環境條件。

氣象署表示，在西太平洋形成的颱風順著太平洋高壓邊緣往西方、西北或轉向東北方移動，在過程中因為溫暖海水提供對流所需要的水氣而「成長茁壯」，並為經過的地區帶來豐沛的降雨。西北太平洋颱風所影響的範圍包含日、韓、中國大陸沿岸、台灣、中南半島以及菲律賓等地區。

而西北太平洋的颱風生成數，和影響台灣的颱風數有關聯嗎？氣象署表示，從1991年統計至2020年，平均而言，1年之中在西北太平洋生成的颱風數約為25.4個，其中多集中於7至10月、約占全年生成數的70%。

每年會有多少侵台颱？氣象署表示，在這些生成的颱風中，30年平均下來，1年大約僅有3至4個會侵襲台灣，侵台颱風氣候值3.2個，大約只有12.6%的颱風生成後，有機會經過台灣近海或登陸台灣。1998年西北太平洋生成了17個颱風，其中就有5個影響台灣；但2022年西北太平洋生成了25個颱風，影響台灣的卻只有1個。

氣象署說，因此客觀來說，每年「西北太平洋的颱風生成數」和「影響台灣的颱風數」沒有絕對的關聯，颱風生成和颱風活動主要與大尺度的環流密切相關，例如聖嬰現象；至於颱風是否影響台灣，則取決於颱風的移動路徑，多半受到當下引導氣流的影響。然而，台灣相對於西北太平洋而言所占範圍太小，因此颱風是否登陸台灣，有機率上的不確定性。

氣象署 颱風

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