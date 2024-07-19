下周颱風怎麼走？ 粉專：歐美模式北轉角度分歧非常大

下周會有颱風影響台灣嗎？氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前歐美兩大主流模式預報看法大分歧，以目前科技，颱風路徑預報，5天的平均誤差可以超過350公里，將近1個台灣的長度，「所以現在就想抓準，真的太早也很難」，最快也得等周末之後，才會有初步看法。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉專PO出歐美模式的低壓（準颱風）路徑系集預報，為各自模式內部，所有小成員的看法集大成，看起來愈收束，代表信心度愈高。很明顯可看到歐美模式在下周初之前的路徑算有共識，但之後北轉的角度就分歧非常大。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，歐洲模式認為北轉角度大，會從台灣至沖繩這個區間通過；美國模式的北轉角度小，甚至沒什麼轉，大致是朝台灣方向前進。但是，現在距離模擬侵台還有1周時間，這段期間觀測資料的更新、高壓強弱的變化，會讓預報還有非常大的調整空間。