颱風生成「機會不低」 專家：下周二至周三離台灣最近

下周有沒有颱風？天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，目前來看機會不低。季風低壓槽夠長，因此南海會有1個、菲律賓東邊也會有1個。「菲律賓東邊這個要特別注意」，有機會在下周二、周三間經過台灣跟琉球之間北上。會不會更接近台灣？強度如何？要再觀察，對台灣天氣勢必會有影響，未來這2、3天持續留意最新的變化消息。

「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，開始注意熱帶系統動態。近期每天高溫酷熱、山區午後雷陣雨的日子，持續到周末。但熱帶洋面已經開始有了變化。太平洋高壓在過去幾天稍微向北退縮後，西南季風就進入南海到菲律賓東方海面，連成一片的低壓帶形成了「季風槽」，也就是低壓和颱風容易發展的區域。