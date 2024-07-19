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颱風生成「機會不低」 專家：下周二至周三離台灣最近

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
季風低壓槽中至少有2個熱帶系統會形成。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
季風低壓槽中至少有2個熱帶系統會形成。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

下周有沒有颱風？天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，目前來看機會不低。季風低壓槽夠長，因此南海會有1個、菲律賓東邊也會有1個。「菲律賓東邊這個要特別注意」，有機會在下周二、周三間經過台灣跟琉球之間北上。會不會更接近台灣？強度如何？要再觀察，對台灣天氣勢必會有影響，未來這2、3天持續留意最新的變化消息。

「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，開始注意熱帶系統動態。近期每天高溫酷熱、山區午後雷陣雨的日子，持續到周末。但熱帶洋面已經開始有了變化。太平洋高壓在過去幾天稍微向北退縮後，西南季風就進入南海到菲律賓東方海面，連成一片的低壓帶形成了「季風槽」，也就是低壓和颱風容易發展的區域。

天氣風險公司表示，目前預報資料指出，這個低壓槽中至少有2個熱帶系統會形成。其中在菲律賓東方海面的系統，可能會隨著高壓邊緣往西北移動，在下周三、周四，並有進一步發展為颱風的機會。由於目前低壓還未成型，預報變數大。但周末過後，可能就要來關心颱風或熱帶低壓的動態。

季風低壓槽中至少有2個熱帶系統會形成。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
季風低壓槽中至少有2個熱帶系統會形成。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

菲律賓 颱風

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