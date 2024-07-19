持續炎熱 下周颱風影響台灣？ 吳德榮曝歐美模式最新模擬
天氣高溫炎熱，昨天各地區最高氣溫約37至39度，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天至下周一台灣都在暖氣團內，空氣偏暖，又在太平洋高壓範圍內，天氣晴朗，白天陽光加熱，帶來極端高溫的條件，要注意防曬、防中暑，避免熱傷害。今天各地高溫37、38度左右，北部25至38度、中部24至37度、南部24至38度、東部24至37度。
吳德榮表示，今天至周日水氣略減少，恆春半島及台東偶有局部短暫陣雨的機率；近山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，並擴展及少部分平地；仍有局部大雷雨如雷擊、強風、瞬間大雨的機率。
下周一水氣再增多，吳德榮表示，午後對流的範圍略擴大、強度增強，應注意局部大雷雨如雷擊、強風、瞬間大雨的威脅。下周二至周四受颱風外圍影響，視其靠近的程度而定，有不確定性，需再觀察。
下周可能有颱風影響台灣？吳德榮表示，歐洲模式（ECMWF）50次系集模擬機率圖顯示，下周三南海擾動已在廣東海面，輕颱機率已從40%降回30%，並續降低；另1擾動在台灣東方海面，輕颱存在的機率則已逐日提高至100％；中颱機率亦達50%。美國模式（GFS）則大幅調整為在台灣東方海面北上，不再模擬登陸花蓮。由於各國模擬持續調整，無需妄下定論，應繼續觀察。
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