世界唯一坑道音樂會 「一生必聽」金門坑道音樂節起跑
「是誰在微亮的坑道演奏／那琴韻，為我們遞送音信／於流水波光中盪漾」2024年金門坑道音樂節將於10月12、13日兩天舉行，票券今天啟售。今年首次邀來國藝會董事長、詩人向陽為音樂節創作一首現代詩「翟山坑道之歌」；以及作曲家林佳瑩創作一首弦樂四重奏，在音樂節的第一天首演。金門坑道音樂節創辦人、大提琴家張正傑表示，坑道音樂會被譽為台灣人「一生一定要聽一次」的音樂會，每次啟售，幾分鐘之內2000張票就會秒殺。
2009年，一場濃霧讓大提琴家張正傑滯留金門、無法返台，他因此多了五天時間在金門晃蕩。當走進黑暗卻詩意的翟山坑道時，他驚覺因戰爭而鑿出的坑道，竟有著世界上最美好的音響效果，搭配著海浪的波動節奏、聲響，他腦中浮現「如果能夠在這裡演奏大提琴多好」，全世界獨一無二的坑道音樂節—金門坑道音樂節就此誕生。
每年秋天，流過翟山坑道的水道上晃蕩著小船，音樂家們在船上歌唱與演奏，隨著海浪的節奏，音符與人聲在天然花崗石音箱中迴盪交織，步道上的樂迷專注聆聽。這樣浪漫詩意的坑道音樂會，被譽為台灣人「一生必聽」的音樂會。張正傑表示，曾有一位校長連續搶票七年都槓龜，最後決定申請當志工圓夢。
張正傑表示，新銳作曲家林佳瑩、詩人向陽親身感受金門坑道之後，分別創作一首弦樂四重奏和一首詩作「翟山坑道之歌」，並在音樂節的第一天首演。還邀請了曾任台北市立國樂團二胡首席的王瀅絜、台灣知名男中音林政勳、旅歐女高音賴珏妤共同演出。貫穿整場演出的弦樂四重奏，由張正傑偕同小提琴家暨指揮家林天吉、於維也納的交響樂團任職逾十年的小提琴家歐之瑀，以及中提琴博士徐曉虹一起擔綱。
第一天的演出包含專屬創作之樂曲、詩作各一首的首演。大提琴家張正傑領軍的弦樂四重奏將呈現林佳瑩的新創樂曲，詩人向陽則以充滿故事的聲音，帶領觀眾穿梭於翟山坑道的歷史之中。此外，具東方民族代表性的二胡在王瀅絜的演奏下，與西方弦樂在坑道水域中相互輝映，為聽眾帶來東西方的交錯碰撞。
第二天則以聲樂和歌劇凸顯坑道的環繞迴音和裊裊餘音的強大音箱效果。男中音林政勳以其圓滑流暢的抒情技巧演唱知名歌劇選曲；女高音賴珏妤在水道上唱著德弗札克的「月亮之歌」，倒影出月夜及水中精靈憧憬卻淒美的愛情故事。
張正傑表示，今年音樂節的船隻演奏平台由大觀視覺顧問操刀整體設計，以龍年意象為主題，融入竹子的堅韌與生命力，竹編工藝家邱錦緞的獨特創作也融入其中。音樂節將於10月12、13日兩天舉行，活動將於今日下午兩點，於OPENTIX兩廳院文化生活售票系統開賣，https://www.opentix.life/event/1806585132059168769；活動網頁：https://www.kinmentunnelmusic.com.tw/
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