台南、高雄捷運紅線在嘉藥「共站」？南市交通局：會預留空間

台南捷運紅線確定不延伸到高雄境內，卻傳出高雄捷運要從大湖北延到奇美博物館及沙崙站，引發是否在台1省道出現「雙軌」的疑議，台南市交通局長王銘德表示，高捷延伸到奇美博物館並無必要，台南捷運紅線路網修正到嘉藥大學站，建議在嘉藥大學站「共站」，會預留空間銜接高雄捷運，對兩地民眾的通勤不會有問題。

台南市議員郭鴻儀也表示，台南和高雄捷運系統不一樣，共軌是不能，但共站是樂觀其成，「一定要讓搭車民眾不必出站就順利轉乘」。

王銘德說，台南捷運紅線可行性研究早就列為優先路網，原本規畫路線延伸到高雄市境內大湖站銜接高雄捷運紅線，兩市共同成立捷運推動小組，但協商一年多，高雄市政府高層才以兩市系統不同反對，如果高雄要北延跨到台南境內來，不論是奇美線或沙崙線，尊重也期待，但後續就是要協商。

王銘德也指出，高雄捷運若要從大湖往北延伸到奇美博物館，跨到台南市境內來就要協商，不過若都是規畫在台１省道上，不可能容納「兩條軌道」，也沒有這個需要，由台南捷運來服務就可以。