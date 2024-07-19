高捷、南捷轉乘站 擬設交界嘉藥

高雄捷運紅線預計2029年延伸至湖內區大湖站，接續規畫北延到台南捷運的奇美博物館站轉乘，但台南市政府不認同，認為高捷跨入台南市境須協商，近日交通部及高市捷運工程局、南市府捷運工程處3方共同討論，初步共識兩市捷運轉乘站，擬設在台南與高雄交界的嘉南藥理大學。南市府表示，會於南捷嘉藥站預留空間供高捷，但雙方還須協商。

高雄、台南兩地捷運的連結，目前以高雄捷運跨入台南境內有較高可能性。南市議員郭鴻儀說，台南和高雄捷運系統不一樣，共軌是不能，共站倒樂觀其成，「一定要讓搭車民眾不必出站就順利轉乘」。

高雄市議員宋立彬說，捷運應該是在單一縣市範圍內便利轉乘的交通系統，而非連結別的縣市，「把捷運延伸那麼長，等於是火車了」，這種捷運路線規畫的作法，擺明是施政者為了討好民眾而開出的建設利多，結果造成房價漲、土地漲，「民眾有得到什麼嗎？」

高市捷運工程局表示，捷運紅線6月延伸至岡山站後，往北延伸工程持續推動，2027年預計推進至南路竹站，2029年至大湖站，後續再一分為二與台南捷運銜接，其中1條線沿台1線往北，在嘉南藥理大學轉乘台南捷運，另1線延伸至台南沙崙高鐵站，路網仍在規畫中。

南市交通局長王銘德說，台南捷運紅線可行性研究，原本規畫路線延伸到高雄市境內大湖站銜接高雄捷運紅線，兩市共同成立「捷運推動小組」，但協商1年多，高市府高層以兩市系統不同而反對，但現在高雄要北延跨到台南境內來，不論是奇美線或沙崙線，尊重也期待，但後續就是要協商。

他表示，目前台南捷運紅線路網就是修正底站為嘉藥大學站，高雄捷運若從大湖往北延伸跨到台南境內就要協商，且若越過南捷嘉藥站到前1站奇美博物館、也規畫與南捷一樣蓋在台1線上，道路不可能容納得了兩條軌道，也沒有這個需要，為此，南市會在嘉藥大學站預留空間銜接高雄捷運，對兩地民眾的通勤不會有問題。