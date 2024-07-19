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政院通過：4年投135億 強化兒童醫療

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導
行政院會拍板「第2期優化兒童醫療照護計畫」，預計4年投入135億。圖／行政院提供
行政院會拍板「第2期優化兒童醫療照護計畫」，預計4年投入135億。圖／行政院提供

行政院會昨天拍板第二期優化兒童醫療照護計畫，自二○二五至二○二八年，估四年投入一百三十五億，強化兒童重難罕症照護及人才培訓，並整合重點醫院，分級強化急重症加護照護等面向。行政院長卓榮泰期盼，藉由全面優化兒少醫療照護網絡，能降低台灣嬰幼兒死亡率，守護兒童安全。

行政院第二期計畫進一步精進周產期及兒童緊急醫療重點醫院分級制度，提升兒童醫療專業人力照護量能與促進留任，並納入更全面的兒童健康照護服務，預算規模相比首期大增五倍。

據衛福部規畫，核心醫院部分，以強化兒童重難症醫療照護資源整合與協調為主，聚焦核心醫院於重難罕症醫療照護及醫事人力訓練任務，並精進重難症醫療照護人才培育。為因應兒科照護人力不足，未來將強化新生兒、兒童癌症、兒童重難症及兒童遺傳的人力培訓與留任。

重點醫院部分，衛福部以完備從周產期到新生兒、兒童的醫療連續性照護為目標，規畫重點醫院分級制度，依醫院周產期及兒科急重症加護醫療能力與量能，獎勵其維運並提升醫療照護品質，提供連續性醫療照護。

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