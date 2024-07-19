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健康你我他／練功改善健康 水豚變成獅子

聯合報／ 文／小妹（北市文山）
又到檢測「六種動物測退休力」時刻，檢測結果，竟從去年「暖男水豚」，今年進步為「王者獅子」，健康面向的提升是關鍵因素。圖╱小妹提供
又到檢測「六種動物測退休力」時刻，檢測結果，竟從去年「暖男水豚」，今年進步為「王者獅子」，健康面向的提升是關鍵因素。圖╱小妹提供

又到檢測「六種動物測退休力」時刻了，檢測結果令我驚喜，竟從去年「暖男水豚」，今年進步為「王者獅子」，健康面向的提升是關鍵因素。

去年，我為消化功能不彰與睡眠障礙所苦，醫師研判我自律神經失調。我從閱讀及觀看有關調整飲食、運動、作息，以及改變想法、放鬆心情的書籍與影片中尋找解方，這些建議都幫助我調整自律神經與促進身心健康。今年朋友鼓勵我練氣功，我因此找到適合自己的運動，身心更舒暢。

氣功強調呼吸與動作互相搭配，呼吸講究慢、綿、長，動作則求穩不求快。我自幼罹患小兒麻痺症，股四頭肌完全不聽使喚，沒上過體育課，不擅長也未養成運動習慣。日常作息更是以其他肌群「代償」方式，彌補患肢功能不足，常因姿勢不良而導致腰痠背痛，稍有不慎也易跌倒或造成運動傷害。每次想學新的運動，得先遵循復健科醫師的醫囑，或向物理治療師諮詢。

自律神經是一種不受意志操控、獨立協調身體機能的神經系統。唯一能以意識影響的就屬呼吸了，氣功強調動作時姿勢正確，背脊打直，不左右傾斜，藉著深呼吸與伸展，增加身體柔軟度與放鬆心情。

如今，每日清晨練功，開啟充滿活力的一天。在此，感謝教我練功的朋友帶來的健康快樂。

朋友 運動傷害 醫師

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