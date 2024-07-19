白內障患者年輕化 護眼4招

近年戶外運動風氣盛行，眼睛易受到紫外線傷害，加上過度使用3C產品，白內障患者逐漸年輕化。振興醫院眼科部一般眼科主任許粹剛表示，若出現視力模糊、開車視線不清晰等狀況，恐白內障上身。尤其高度近視、眼睛曾受傷、做過近視雷射手術、糖尿病患者、長期依賴3C等民眾，是容易提早出現白內障的高危險族群，必須慎防。

延緩白內障護眼4措施 製表／李青縈

小豪夏天熱愛爬高山和衝浪運動，他總不忘在皮膚塗上防曬乳，但卻在一次百岳登頂回程下坡時，突然之間「眼前一片黑」，差點跌落碎石陡坡，嚇出一身冷汗，下山後趕緊到眼科檢查，經診斷發現罹患了「光害性角膜炎」，原來紫外線嚴重傷害了眼角膜，醫師警告他再不好好防護，白內障將會提早來報到。

根據世界衛生組織（WHO）統計，全球每年約有2000萬例白內障手術，其中500萬例與紫外線曝露有關。許粹剛指出，紫外線對水晶體的傷害是長期累積的過程，因此，長時間的紫外線曝曬，光線透過水晶體及視網膜中心黃斑部吸收，會讓晶狀體和角膜受損，若未採取適當防護措施，久了將導致白內障的產生。

白內障主要症狀為視力模糊，至於是否需要手術仍得由醫師判斷症狀而定。一般採用裂隙燈檢查，並評估患者的最佳矯正視力，矯正後視力低於0.5者，健保給付手術。許粹剛指出，手術會先用超音波乳化儀在小切口下，摘除原本混濁的水晶體，並置換人工水晶體進入眼球。人工水晶體多樣化，可分為球面、非球面、非球面散光矯正及抗老花人工水晶體等4種。