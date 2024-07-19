拚2030癌症死亡率降三分之一 須補足肺癌治療缺口

總統賴清德上任後，提出「2030年癌症死亡率降低三分之一」願景。新竹台大分院院長余忠仁、大林慈濟醫院副院長賴俊良皆認為，若要達標，須補足晚期治療各族群缺口，像有EGFR基因突變的晚期肺癌患者，如果可以跟上國際在第一線就使用第三代標靶藥物，除了存活率可延長，甲溝炎、腹瀉等藥物副作用也會減少。

此外，專家建議，若健保給付條件可跟上國際治療指引，病患較不易遭排擠於國際臨床試驗，對促進整體醫療發展也有好處。

大林慈濟醫院副院長賴俊良。本報資料照片 賴俊良也是台灣臨床腫瘤醫學會理事長，以肺癌分析指出，目前國內罹患肺癌人數超過一萬六千人，一年死亡人數在一萬人以上，若要死亡率下降三分之一，必須補足晚期病患治療缺口，其中最大缺口為帶有EGFR基因的晚期肺癌病患。

根據國際標準治療指引、實證證據，帶有EGFR基因的晚期肺癌病患若在第一線使用第三代標靶藥物，可明顯延長存活期。現在許多國家已全面支付這類藥物使用於晚期肺癌第一線治療，國內健保給付僅限於部分腦轉移病患，賴俊良建議，應讓符合適應症病患全面使用，「存活率可以差很多」。

事實上，許多專家認為，肺癌治療要超前部署，當肺癌進入第三期，即使開刀，五年存活率也只剩三成，不少病患很快就復發，研究顯示，當病患有EGFR基因突變，術後接受第三代標靶藥物治療，復發風險下降八成，不過目前這部分也沒有納入健保給付。

余忠仁指出，第三期人數只占肺癌病患的10%，如果使用適合藥物延緩惡化時間，病患存活期也就延長，第二期情況也是類似，這也是國際治療新趨勢。

賴俊良直言，死亡率要下降三分之一，絕非增一、兩個給付條件可達成，就像參加大考，只讀一些科目重點，可能只及格；現在目標要追上國際考高分，須全方位思考，加速補齊可有效治療，才可能達標，造福罹癌國人。