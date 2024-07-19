健康主題館／北市「微笑樂智號」 認識失智症

台北市政府衛生局主辦「2024台北市失智友善推廣活動」即將於27日登場，以「友善台北 愛在一起」為主軸，邀請市民參加巡迴推廣活動，一起認識失智症。

為了增進民眾對失智症的正確認識，近年台北市政府衛生局走入社區、學校、職場進行宣導，並辦理多元特色且趣味的活動，可獲得相關知識外，也增加對失智症者的友善態度。今年特別結合外型活潑且機動性高的「微笑樂智號」胖卡車，將穿梭在12行政區人潮聚集地，分享預防失智症的正確觀念，包含健腦遊戲、失智症者視角沉浸式體驗展及藝術共創響應，一起成為失智友善社區的一分子。

用愉快心情 陪病患聊天

台北市政府衛生局特別邀請「國民阿嬤」84歲的金馬影后陳淑芳，響應「微笑樂智號」台北市失智友善推廣活動。曾在電視劇「你好，我是誰」飾演失智症者的陳淑芳，透過觀察揣摩失智症者的心境，播出後受到廣大回響。

陳淑芳感性地談到，與失智症者相處，應以愉快的心情陪伴他們聊天，不需要有可憐或同情失智症者的心態，也不要因為他們會重複提問或重複談話內容而感到不耐，自己要保持好心情跟他們相處，這樣失智症者才會安心與我們互動。

不記仇不羨慕 清空腦袋

樂在工作的陳淑芳常被稱讚記憶力好，她大方分享自己的保健祕方。「不記仇、不羨慕」讓她保持心情愉快，更重要的是，她每晚都會「清空腦袋」，讓自己擁有很好的睡眠品質，隔天以愉快心情享用早餐，她最喜歡以蔬果、蒸地瓜，搭配燕麥飲或黑芝麻，有時也會喝一杯咖啡，精神飽滿地展開一天的行程。

此外，陳淑芳建議，大家平時要多與人接觸，邀約三五好友從事喜歡的活動，像歡唱卡拉OK或是玩桌遊都很好，她以自己為例，閒暇時經常與好友相聚，近期與12位同學包車出遊，整車年齡加起來差不多是一千歲，她幽默戲稱是千歲團。所以，多與人互動及社會參與，是預防失智症的不二法門。

手牽手 打造失智友善城

「微笑樂智號」將巡迴台北市12個行政區，現場不但可為民眾測試大腦年齡，更舉辦有趣的健腦遊戲、沉浸式體驗展、藝術共創等互動活動，增加民眾對失智症的認識，建立對失智症的正確觀念。陳淑芳也對失智症者及其家屬溫馨呼喊：「您的手，讓我來牽。」邀請民眾踴躍參加「微笑樂智號」台北市失智友善推廣活動。

「微笑樂智號」巡迴胖卡首場將於7月27日上午10點至下午6點，於台北市立動物園大門口前舉辦，邀請大家手牽手、共同打造失智友善城市。其他活動場次可至活動網站瀏覽。