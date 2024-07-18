立院主決議健保點值 衛福部盤點檢驗、檢查防衝量

立法院要求衛福部進行健保改革，讓點值於明年6月30日前達到平均1點0.95元。健保署今天表示，除續推診斷關聯群住院支付制度，也將盤點檢驗、檢查差異較大的疾病或治療。

全民健保制度實施上路於明年屆滿30年前夕，立法院會通過主決議，要求衛福部應進行健保改革具體措施，於民國114年6月30日前達到平均點值1點新台幣0.95元。衛福部次長林靜儀日前坦言「挑戰很大」，預估健保財務缺口700億元，除持續盤點非治療項目及向行政院爭取公務預算，可能要調整給付與審查支出。

健保署副署長龐一鳴今天告訴中央社記者，健保政策本來就是要擴大收入、減少支出，加上立法院已經做成決議，因此現在正在盤點方法以達成目標，包含持續推動DRGs診斷關聯群住院支付制度等，至於各界擔心醫療衝量的檢驗檢查，也有應對措施。

龐一鳴說明，DRGs包裹式給付打破健保原來的論量計酬，看疾病類別、手術或治療項目等，直接包裹式付款，不再以細項計價，並且搭配相關品質指標，在同樣疾病下可達到減少住院天數、降低再入院率，讓醫療更有效率。

推動DRGs，龐一鳴說，先前是以疾病、治療為單位統一推行，不過近期會與醫界討論，將讓醫院自行選擇是否加入特定DRGs項目，並將針對加入者提供一定的點值保障。

至於外界擔心檢驗檢查衝量，龐一鳴說，在DRGs制度下，因整體治療費用是包裹式給付，可一定程度減少檢查量；此外也健保有雲端資訊系統，可讓不同醫療院所之間分享檢查資訊，有助醫師看到上個檢查報告，減少重複檢查。

每個醫師、醫院，對相同治療可能有不同檢驗檢查習慣，龐一鳴說，將透過資訊系統分析，對於傾向做較多檢驗、檢查的醫師或醫療院所，給予輔導或審查以求改善，對專業有不同見解部分，則將找專業團體尋求共識；目前正在盤點哪些疾病、治療的檢查檢驗量差異較大，將由此優先推行。