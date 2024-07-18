漢光演習桃機空域管制 25日上午33航班受影響

國軍漢光40號實兵演習，將於桃園國際機場及週邊地區進行操演，交通部民用航空局已配合發布飛航公告進行空域管制關閉。機場公司表示，桃機受影響時間主要為7月25日上午10時至11時，屆時桃園機場空域關閉將暫停起降，預計33航班受影響，同時取消18架次貨機。

機場公司統計空域管制關閉之1小時內原有33架次航班（到場15、離場18架次），因應空域關閉影響，部分航班將提前或延後調整，預估25日上午時段航班都可能會受到影響；截至今天(18日)止，包括華航、長榮、星宇、台灣虎航等22航班將調整出發時刻；其餘航班則依各航空公司營運調度持續評估中。

機場公司提醒旅客，暑假入出境人潮多、航班密集，相關單位雖已預先盤點因應措施，但上午9時至中午12時演習前後的航班均可能受影響有所延誤，請務必提前向航空公司確認航班資訊，及早因應準備。

機場公司指出，因應漢光演習空域管制資訊持續更新，已分別於6月28日、7月8、10、16、17日，邀集民航局、飛航服務總台、航空公司及地勤業者等單位召開會議研商，要求航空公司調整航班時刻應提前通知旅客。飛航服務總台航管單位將與相鄰飛航情報區協調流量管制，並視25日演習實際航行量及天候情況機動協調調整；機場公司也將成立應變中心，即時因應突發狀況。