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嬰幼兒米製品重金屬檢驗被「斷章取義」 消基會籲營養師更正

中央社／ 台北18日電
消基會5日公布市售40件嬰幼兒米製品抽驗結果，1件鉛含量超標、5件鎘含量超標，17件超過國際總砷含量標準。記者曾吉松／攝影
消基會5日公布市售40件嬰幼兒米製品抽驗結果，1件鉛含量超標、5件鎘含量超標，17件超過國際總砷含量標準。記者曾吉松／攝影

消基會今天表示，5日發布嬰幼兒可食米類製品重金屬檢驗結果，疑有營養師未徵得消基會同意下，以斷章取義方式使用，致使某些商家生產銷售的商品被退貨、下架，呼籲這名營養師更正澄清。

消費者文教基金會發布新聞指出，疑有營養師未徵得消基會同意下，將消基會在5日發布的「注意重金屬！2024嬰幼兒可食米類製品調查檢測」結果，以斷章取義方式使用，引起部分家長擔心。

消基會接受中央社記者電話訪問時說明，這名營養師（程涵宇）使用消基會的資料，於5日、8日在其臉書發布2024重金屬超標米餅清單、2024台韓完整版重金屬超標寶寶米餅名單、2024台韓完整版重金屬檢驗合格寶寶米餅名單等資訊，然而樣品定義沒有被清楚揭露，引發部分家長惶恐，消基會接獲業者去電告知因此被要求退貨、下架。

消基會重申，當次檢測樣品的選購原則為「成分含有米類、有標示可食用年齡在足月至36個月內、無明確標示可食用年齡但外觀相似的商品或全家均可食用、消費者認知中可供嬰幼兒食用、有幼兒食用的廣告畫面及陳列在與嬰幼兒食品區域一同販售」，並沒有被這名營養師充分揭露。

消基會說，綜合以上狀況，基於國內沒有對嬰幼兒食品訂定總砷及無機砷的含量標準，以及有的產品不確定是給嬰幼兒吃的，因此有的產品的檢測結果雖超出參考使用的國外標準，並不等於違反國內的規定，呼籲這名營養師更正或澄清，否則會考慮是否採取法律訴訟。

最後消基會強調，5日的檢測結果發布，重點是訴求主管機關規範業者清楚標示可食用對象年齡，以免消費者採購時無法確認嬰幼兒可食與否；並呼籲主管機關不要只從原料米訂定殘留標準，應研議訂定嬰幼兒食用米餅的重金屬殘留標準，以確保消費者權益。

消基會 消費者 營養師

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