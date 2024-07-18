學者：推紅樹林碳匯有疑慮 應優先保護自然濕地

農業部及海委會提出海草復育及紅樹林植林的自然碳匯方法學草案，目前在環境部審查。有學者呼籲，紅樹林擴張能力極強，成熟的紅樹林嚴重影響生物多樣性，應優先保護自然濕地。

環境部氣候變遷署今年4月預告由農業部及海洋委員會共同提出的「海草復育」溫室氣體減量方法草案、「紅樹林植林」溫室氣體減量方法草案，並於9日召開首次審查會議。

氣候與自然碳匯倡議團隊今天發布新聞稿表示，應將「增匯」與「減碳」目標分開．參照「濕地保育法」優先保護自然濕地精神，拒絕紅樹林入侵，以強化碳匯法治。

東海大學生命科學系終身特聘教授兼研發長林惠真認為，種紅樹林就像種檳榔，可能有些經濟（碳匯）收益，但對生態的破壞卻很大；對於以種海草、紅樹林等損及自然海岸方式強推增匯計畫，他呼籲，必須停止。

中興大學生命科學系教授施習德進一步說明，紅樹林的擴張能力極強，成熟的紅樹林嚴重影響生物多樣性，對水鳥和底棲生物，特別是特有種招潮蟹的生存構成威脅．且紅樹林的擴張阻礙了排洪，導致環境劣化和小黑蚊的孳生，對當地居民的生活產生負面影響。

施習德說，政府單位應綜合生態學者、水利單位和農業部門的意見，致力於保護和恢復原生鹽沼和泥灘地，讓海岸生態系發揮其自然功能。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英以彰化大城鄉與芳苑鄉為例，2地屬於嚴重地層下陷管制區極易淹水區域、緊鄰濁水溪，富含有肥沃的有機質，使海茄苳一年就可開花結果繁殖下一代。密密麻麻的海茄苳讓原本豐富的生物量大幅減少，及河道縮減影響排洪增加淹水風險。

「紅樹林植林」、「海草復育」溫室氣體減量方法草案計畫主持人、中興大學生命科學系終身特聘教授林幸助告訴中央社記者，他也認同紅樹林應該要管理、不能讓它擴散，在方法學中也提到要針對生態慎審評估，與團體呼籲並沒有不同。

林幸助強調，方法學預設種植處是在原本就有紅樹林的地方，當然不會要求要種在自然保育濕地；紅樹林、海草床等自然碳匯是在窮盡節能減碳措施之後，來彌補不足的部分，並不是減碳的主力。

林幸助補充，藍碳當然也有其生物多樣性的效益，碳匯只是附加價值，讓企業願意投入、認養，國際間也有許多大企業朝增加自然碳匯的方向努力，不論是種樹或紅樹林也都只是選項之一。