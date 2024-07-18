快訊

周末恐有2颱生成 對台灣有直接影響？最新預測出爐

女軍官險遭艦長染指留創傷 軍方用「記大功」要她不要說出來

子彈無法阻擋川普！拜登確診反遭教訓 民主黨策士認「可怕的一天」

學者：推紅樹林碳匯有疑慮 應優先保護自然濕地

中央社／ 台北18日電
學者認紅樹林碳匯有疑慮。圖為新豐紅樹林生態保育區。記者葉信菉／攝影
學者認紅樹林碳匯有疑慮。圖為新豐紅樹林生態保育區。記者葉信菉／攝影

農業部及海委會提出海草復育及紅樹林植林的自然碳匯方法學草案，目前在環境部審查。有學者呼籲，紅樹林擴張能力極強，成熟的紅樹林嚴重影響生物多樣性，應優先保護自然濕地

環境部氣候變遷署今年4月預告由農業部及海洋委員會共同提出的「海草復育」溫室氣體減量方法草案、「紅樹林植林」溫室氣體減量方法草案，並於9日召開首次審查會議。

氣候與自然碳匯倡議團隊今天發布新聞稿表示，應將「增匯」與「減碳」目標分開．參照「濕地保育法」優先保護自然濕地精神，拒絕紅樹林入侵，以強化碳匯法治。

東海大學生命科學系終身特聘教授兼研發長林惠真認為，種紅樹林就像種檳榔，可能有些經濟（碳匯）收益，但對生態的破壞卻很大；對於以種海草、紅樹林等損及自然海岸方式強推增匯計畫，他呼籲，必須停止。

中興大學生命科學系教授施習德進一步說明，紅樹林的擴張能力極強，成熟的紅樹林嚴重影響生物多樣性，對水鳥和底棲生物，特別是特有種招潮蟹的生存構成威脅．且紅樹林的擴張阻礙了排洪，導致環境劣化和小黑蚊的孳生，對當地居民的生活產生負面影響。

施習德說，政府單位應綜合生態學者、水利單位和農業部門的意見，致力於保護和恢復原生鹽沼和泥灘地，讓海岸生態系發揮其自然功能。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英以彰化大城鄉與芳苑鄉為例，2地屬於嚴重地層下陷管制區極易淹水區域、緊鄰濁水溪，富含有肥沃的有機質，使海茄苳一年就可開花結果繁殖下一代。密密麻麻的海茄苳讓原本豐富的生物量大幅減少，及河道縮減影響排洪增加淹水風險。

「紅樹林植林」、「海草復育」溫室氣體減量方法草案計畫主持人、中興大學生命科學系終身特聘教授林幸助告訴中央社記者，他也認同紅樹林應該要管理、不能讓它擴散，在方法學中也提到要針對生態慎審評估，與團體呼籲並沒有不同。

林幸助強調，方法學預設種植處是在原本就有紅樹林的地方，當然不會要求要種在自然保育濕地；紅樹林、海草床等自然碳匯是在窮盡節能減碳措施之後，來彌補不足的部分，並不是減碳的主力。

林幸助補充，藍碳當然也有其生物多樣性的效益，碳匯只是附加價值，讓企業願意投入、認養，國際間也有許多大企業朝增加自然碳匯的方向努力，不論是種樹或紅樹林也都只是選項之一。

濕地 紅樹林 農業部

延伸閱讀

愛戀大甲溪 走讀河口繽紛的動植物世界

政府鼓勵紅樹林植林 專家籲停止：別為了碳匯破壞生態

新北大導演影像創作營登場 創意紀錄淡水生活

請中央徵收吧！宜蘭五十二甲國家濕地擬畫「其他分區」

相關新聞

國家警報響！10縣市大雨特報 大雷雨狂炸5縣市

午後對流旺盛，中央氣象署今下午5時40分針對10縣市發布大雨特報，且持續對南投縣、嘉義市、高雄市、嘉義縣、台南市等5縣市...

拜登新冠二度確診！醫：「沒發燒」卻呼吸過快等4症狀 應速就醫

美國總統拜登確診新冠肺炎，競選團隊表示，他的症狀輕微，正服用抗病毒藥物，基層醫療協會秘書長羅源彰提醒，「沒發燒」卻出現心...

3縣市明飆38度高溫！周末恐有2颱生成 年度大潮防淹水

周末不排除2颱風生成，中央氣象署預報員李孟軒表示，本周仍受到太平洋高壓影響，白天溫度炎熱、降雨以午後雷陣雨為主，這種情況...

百日咳疫情創5年同期新高！台中沙鹿女嬰確診 慎防家庭群聚

疾管署監測，國內今年已累計12例百日咳確定病例，為5年以來同期新高，其中1例為台中市沙鹿區4月大女嬰，3月中旬因上呼吸道...

台北其實比南部還熱！盆地蓄熱加上熱島效應害的

根據2024氣候變遷分析報告，統計台灣6個百年氣象站，以台北站的平均日最高溫為6個測站中最高，主因是台北盆地蓄熱嚴重，加...

38歲女老師鼻咽癌放療後顱底骨壞死 微創手術獲重生

38歲彰化李姓國小女老師因鼻咽癌復發，歷經第2次放射線療程，術後卻嚴重到四肢無力坐輪椅，到台中榮總檢查發現是顱底放射性骨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。