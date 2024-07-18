百日咳疫情創5年同期新高！台中沙鹿女嬰確診 慎防家庭群聚

疾管署監測，國內今年已累計12例百日咳確定病例，為5年以來同期新高，其中1例為台中市沙鹿區4月大女嬰，3月中旬因上呼吸道症狀就醫後，經實驗室檢驗研判確定個案，並在3月康復出院。台中市衛生局說，國內已有百日咳家庭群聚案件，提醒家家務必按時帶嬰幼兒完成疫苗接種。

衛生局長曾梓展說，百日咳為衛福部公告的第三類法定傳染病，感染初期症狀較輕微，與感冒類似，故可能忽略而延遲就醫，導致有傳染他人或可能發生家庭群聚感染的情形。6個月內的嬰幼兒是百日咳重症的高風險族群，請市民提高警覺，家中嬰幼兒如有陣發性嚴重咳嗽、呼吸有哮喘聲、咳嗽後臉潮紅或發紫及咳嗽後嘔吐等症狀，請盡速前往醫院就醫，以維護嬰幼兒健康。

曾梓展提醒，接種疫苗為預防百日咳最有效的方法，嬰幼兒在出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前須各接種一劑百日咳相關疫苗，家中若有尚未完成五合一疫苗接種的嬰幼兒，可運用台中市疫苗預約平台https://gov.tw/hhv 或合約院所https://www.health.taichung.gov.tw/1113581/post預約接種，以獲得足夠保護力。

衛生局呼籲，家長或家中其他成員務必注意咳嗽禮節，落實個人衛生習慣，避免帶嬰幼兒出入醫院、人潮壅擠或空氣不流通的場所，以降低感染風險。如出現疑似症狀，應盡速就醫，並按醫師指示確實完成治療，以維護幼兒及家人健康。