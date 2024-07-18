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38歲女老師鼻咽癌放療後顱底骨壞死 微創手術獲重生
38歲彰化李姓國小女老師因鼻咽癌復發，歷經第2次放射線療程，術後卻嚴重到四肢無力坐輪椅，到台中榮總檢查發現是顱底放射性骨壞死，並造成高位頸椎脫位壓迫腦幹，危及生命。李女接受鼻內視鏡微創手術清除壞死組織及頸椎融合手術，以及語言復健治療，重回學校教書。
台中榮總耳鼻喉科醫師施凱翔說，鼻咽癌為常見的頭頸部腫瘤，主要治療為化學治療和放射線治療，但放射線治療可能引發嚴重併發症，其中之一就是放射性骨壞死，最常見出現在顱底、頸椎與下頜骨，若發炎延伸至腦部或高位頸椎脫位壓迫腦幹，會危及生命。
台中榮總統計，治療鼻咽癌放射性骨壞死的病患已達50例，並於國際學會發表研究成果。整體顱底放射性骨壞死的發生率約為2%，通常在放射線治療後3個月至10年內出現，平均時間約為2年，也有超過10年的病例。
施凱翔說明，李女到院檢查發現，顱底骨與頸椎接合處部分壞死，造成第2節頸椎滑脫、壓迫神經，讓她頭痛欲裂、四肢無力，經耳鼻喉科與神經內科跨科合作，進行鼻內視鏡微創手術，從鼻孔清除顱底及頸椎壞死組織，以鼻子、口咽黏膜修補，並施行頸椎減壓及固定手術。術後住院一個月觀察及復健，出院後持續語言復健治療，重返學校教書。
台中榮總的鼻咽癌治療團隊建議，有鼻咽癌病史並接受過放射線治療的患者，應定期鼻咽內視鏡檢查，以確認有無鼻竇炎、中耳炎、聽力減退、蛀牙等，或嗆食、頸部僵硬、神經病變或頸動脈狹窄等併發症或復發。
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