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台北其實比南部還熱！盆地蓄熱加上熱島效應害的

中央社／ 台北18日電
2024氣候變遷分析報告出爐，台北盆地因蓄熱效應，實測氣溫比南部還熱。圖／聯合報系資料照片
2024氣候變遷分析報告出爐，台北盆地因蓄熱效應，實測氣溫比南部還熱。圖／聯合報系資料照片

根據2024氣候變遷分析報告，統計台灣6個百年氣象站，以台北站的平均日最高溫為6個測站中最高，主因是台北盆地蓄熱嚴重，加上熱島效應影響，氣溫升高較劇烈。

由國科會指導的台灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台，日前發布「2024台灣氣候變遷分析系列報告：暖化趨勢下的台灣極端高溫與衝擊」，以文史紀錄、長期觀測資料與氣候模式推估資料分析台灣過去、現在與未來的極端高溫事件。

根據報告，台灣的氣溫長期變化與全球平均氣溫的變化特徵相似，2015年後的年均溫從未低於攝氏24.2度，2015年至2020年間屢屢打破過去的高溫紀錄，2020年夏季更是中央氣象署有紀錄以來最熱的一季。

根據氣象署資料，2020年夏天6月到8月26日均溫達29.54度，是史上最熱的夏季，其中台東大武站7月觀測到40.2度、台北站39.7度、玉山站23.8度都創歷史紀錄。

報告觀察1910年至2020年期間台灣6個百年氣象站，包括台北、台中、台南、恆春、花蓮、台東平均日最高溫的變化趨勢。

報告說明，因地理位置與地形的關係，台北站的日最高溫為6個測站中最高，推測台北為盆地地形，測站設置於盆地中央蓄熱嚴重，且為人口集中的大都市，受熱島效應影響，使得氣溫升高較為劇烈。

同樣上述6站，觀察其極端高溫日數變化，台北站百年來的高溫日數增加最為顯著，1990年後急遽上升，2000年之後屢破新高，特別是在2003年、2016年至2018年與2020年，36度以上的高溫日數皆超過30天。

氣候變遷 氣溫 高溫

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