視察嘉市交通建設 李孟諺盼兩鐵及捷運帶動雲嘉南觀光

立法院交通委員會今考察嘉義市交通建設，交通部長李孟諺表示，鐵道局正在審查嘉義輕軌藍線，盼能盡快完成審查並獲行政院同意，而嘉義鐵路高架化也在辦理施工作業，未來兩鐵嘉義車站乘客轉乘及動線規畫，將進一步提升整個雲嘉南地區的觀光與產業發展。

交委會今前往嘉義市視察交通建設，針對「高鐵嘉義站聯外輕軌藍線興建計畫」、「嘉義市區鐵路高架化計畫」、「嘉義地區牛稠溪環河可行性研究暨綜合規劃」、「嘉義市東區新闢高架道路連結國道3號計畫綜合規劃」、「蘭潭『林梢夕照 閱影潭心』計畫」、「嘉義市路外停車場闢建計畫」、「嘉義市智慧候車設施」、「高鐵快捷公車假日增開班次」、「嘉義市區行人專用號誌建置計畫」以及「核定嘉義市推動永續提升人行安全計畫」等10項議題進行討論。

嘉義線大眾捷運系統藍線，是為串連台鐵嘉義站及高鐵嘉義站間的交通運輸，將現有BRT系統提升為輕軌系統，路線為東起台鐵嘉義站，經自由路、世賢路、北港路、高鐵大道，至高鐵嘉義站。

嘉義市區鐵路高架化計畫全長10.9公里，設有嘉北站、嘉義站、北回歸線站及1座水上車輛基地，總經費334.25億，截至今年6月，整體進度約44.45％。過程中，因水上車輛基地用地取得延宕、嘉義車站發現轉車台遺構後部分停工、耐震設計規範變更須辦理變更設計等3大因素，而影響通車期程。

為此，鐵道局已採替代方案，新設客車留置線、新北拖上線及新機迴線，以騰空嘉義高架車站用地進行施工；轉車台遺構部分，已與嘉義市政府協調獲同意，就無涉都市設計審議內容的站區工程與遺構保存採脫鉤方式辦理，預計今年8月恢復嘉義車站施工，2029年底達成高架化通車目標。

李孟諺表示，嘉義大眾捷運系統藍線可行性研究由嘉市府辦理，鐵道局正在審查中，而嘉義鐵路高架化計畫則由鐵道局與施工團隊辦理施工作業，未來兩鐵嘉義車站乘客轉乘及動線規劃，將會進一步提升整個雲嘉南地區的觀光與產業發展。

李孟諺說，捷運及鐵路計畫建設均可帶動地方發展，促進產業升級效果，籲請嘉市府研議捷運輕軌藍線延伸的可能性，以及加強沿線週邊土地開發，以提高捷運計畫效益，使捷運輕軌效益結合嘉義市、縣地方發展，進而創造多元財務及經濟效益。

針對嘉市府提出交通部補助高鐵快捷公車假日增開班次部分，公路局表示，將進一步與嘉市府討論旅運需求，盡力提供協助；而「嘉義市路外停車場闢建計畫」則將向行政院爭取經費納公務預算，以補助市府興建停車場；至於嘉義市2項改善人行環境及易肇事路口工程，將協助修正計畫內容，並加速辦理審議作業。