22航班異動！桃機25日暫停起降1小時 漢光演習預估「誤點時段」出爐

配合國軍漢光40號實兵演習於7月22日至26日登場，部分空域將管制關閉，桃園機場受影響時間為7月25日上午10時至11時，桃機公司表示，屆時桃園機場空域關閉將暫停起降，7月25日下周四上午航班將受影響，除22航班調整出發時刻外，預估當天上午9時到中午航班將會延誤，另也取消18架次貨機。

桃園機場公司統計，7月25日空域管制關閉的1小時內，原有33架次航班，包含到場15、離場18架次，因應空域關閉影響，部分航班將提前或延後調整，預估25日上午時段航班都可能會受到影響；截至18日止，包含華航、長榮、星宇、台灣虎航等22航班將調整出發時刻；其餘航班則依各航空公司營運調度持續評估中。

機場公司提醒，暑假入出境人潮多、航班密集，相關單位雖已預先盤點因應措施，因上午9時至中午12時演習前後的航班均可能受影響有所延誤，請旅客務必提前向航空公司確認航班資訊，及早因應準備。

因應漢光演習空域管制，機場公司分別於6月28日、7月8、10、16、17日，邀集民航局、飛航服務總台、航空公司及地勤業者等單位召開會議研商，要求航空公司調整航班時刻應提前通知旅客；飛航服務總台航管單位將與相鄰飛航情報區協調流量管制，並視25日演習實際航行量及天候情況機動協調調整。