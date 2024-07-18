一場美麗「霧」會！大提琴家張正傑 催生金門坑道音樂節

2009年一場濃霧，讓大提琴家張正傑滯留金門無法回台，卻成了金門坑道音樂節誕生的契機。至今邁入第16年，金門坑道音樂節已成台灣結合文化與觀光的重要典範，今年將在10月登場。

大提琴家張正傑今天接受媒體聯訪表示，那場濃霧他受困金門，但他趁機體驗金門之美，走進了翟山坑道，發現坑道反響極好，於是在金門國家公園管理處的支持下，落實了這個音樂「狂想」，每年秋天在坑道裡音樂家們踏上演奏平台，隨浪讓音符與人聲在天然花崗石音箱迴盪，也成遊客讚不絕口的體驗。

張正傑說，由於票券極為搶手，開賣後瞬間秒殺；也有一名國中校長因為6年買不到票，決定來當志工。

張正傑表示，今年他希望能為音樂節留下代表樂作，今年特別邀請國際大賽首獎常勝軍新銳作曲家林佳瑩作曲，國藝會董事長也是知名詩人向陽作詞，兩人親身感受金門坑道後，創作了弦樂四重奏和詩作「翟山坑道之歌」。

第1天演出由小提琴兼指揮林天吉、旅歐小提琴家歐之瑀、中提琴家徐曉虹與張正傑共組的弦樂四重奏演出林佳瑩的新創樂曲。詩人向陽將以充滿故事的聲音，帶領觀眾穿梭於翟山坑道的歷史之中。二胡演奏家王瀅絜也將與西方弦樂合作，為聽眾帶來東西方音樂的交融。

第2天演出以聲樂跟弦樂四重奏演出為主，男中音林政勳將演唱知名歌劇選曲，女高音賴珏妤將帶來德弗札克的「月亮之歌」，為音樂會增添情感。音樂節將於10月12日及13日兩天舉行，地點在金門翟山坑道。7月19日下午2時將於OPENTIX兩廳院文化生活售票系統開賣。