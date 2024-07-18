3縣市明飆38度高溫！周末恐有2颱生成 年度大潮防淹水

周末不排除2颱風生成，中央氣象署預報員李孟軒表示，本周仍受到太平洋高壓影響，白天溫度炎熱、降雨以午後雷陣雨為主，這種情況將持續到周日。下周一之後各地天氣不穩定，水氣略多、各地高溫略降；颱風部分，不排除同時有2個颱風在周末生成，但不確定性仍大，須再觀察。

根據氣象署網站，今天最高溫位於新北市三峽38.7度，其次為屏東縣三地門38.3度、高雄市旗津區高雄燈塔38度；其他縣市，包含台北、桃園、苗栗、嘉義市、台南、花蓮、台東都出現37度以上高溫。

外界關心近期是否有颱風生成，李孟軒表示，目前在菲律賓東、西方海面各有1個熱帶系統在醞釀，西方的目前已有明顯雲系，但發展環境條件較差，預估有機會增強為熱帶性低氣壓，但成颱的機率較低；東方雖還未有明顯組織，但未來環境適合發展，成颱機會相對較高。

李孟軒指出，由於不同模式中預測的熱帶系統強度不同，的確也不能排除同時2個颱風在周末生成的機會，但不確定性仍大，需要再觀察，就目前的預報資料，菲律賓西方海面的熱帶系統將往中南半島移動，對台灣沒有直接影響；東方的熱帶系統則先朝琉球群島移動，是否會接近台灣、甚至發布海上颱風警報，仍有不確定性。

溫度方面，李孟軒表示，本周台灣仍受到太平洋高壓影響，環境風場為偏東南風，除日照強烈外，西半部地區易有東南風過山沉降影響，高溫範圍較廣，預估周日（21日）前都會持續這樣高溫炎熱的天氣。

氣象署也發布高溫資訊，明（19日）天氣高溫炎熱，新北市、台南市、屏東縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；南投縣為黃色燈號。

降雨部分，李孟軒說，下周一（22日）之後，太平洋高壓北抬，台灣南方的大低壓會北移並影響台灣，各地天氣不穩定，各地轉為多雲、午後有局部短暫雨的天氣型態，南部及東半部有不定時局部短暫陣雨，另外，也因雲多、降雨緣故，各地高溫將略降。

下周二、三（23、24日）為熱帶性低氣壓或颱風最接近台灣的時候，受到其外圍環流影響，南部、東半部有短暫陣雨或雷雨，北部有局部短暫陣雨或雷雨，各地午後也仍有雷陣雨；周四（25日）熱帶系統漸遠，西半部及其他山區有短暫陣雨或雷雨。

李孟軒提醒，周六至下周三（20至24日）適逢年度大潮，若有熱帶系統接近，可能會使西半部淹水潛勢提高，需注意防範；另下周一（22日）起，基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海有長浪、下周四（25日）起西南部沿海及馬祖有長浪發生機率。